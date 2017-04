La mode selon Shay Neary, mannequin transgenre et taille plus

ADVERTISEMENT

Shay Neary a fait ses débuts dans la mode il y a quelques mois à peine et enchaîne les projets depuis, dont un important contrat avec une marque taille plus afin de fournir des conseils sur les besoins vestimentaires de la communauté transgenre.

La collaboration du modèle transgenre dit taille plus âgé de 28 ans avec Yours Clothing est née d’une volonté de la marque d’offrir plus de choix pour la clientèle transgenre après que des acheteurs se soient plaints.

« La présentation est importante, mais je ne dis pas que vous devez impressionner qui que ce soit, sauf vous-mêmes », a affirmé Mme Neary, qui a posé pour la collection printemps/été 2017 de la marque.

« Vous y mettre tous les jours vous aidera à mieux passer à travers vos journées. Savoir que vous avez un beau look et que vous vous sentez bien dedans peut changer votre journée entière. »

« Votre sourire est votre meilleur accessoire, ajoute-t-elle. Rappelez-vous toujours que – peu importe ce que vous portez – un sourire donne tout un look. »

« Le confort ressenti dans votre tenue et le niveau d’amour que vous lui portez paraîtront. Aimez-vous et montrez votre personnalité. »

Mme Neary avait fait grand bruit en 2016 lorsqu’elle est devenue le premier mannequin transgenre à avoir sa propre campagne avec la marque taille plus américaine Coverstory et qu’elle a parlé ouvertement de son désir de voir plus de diversité parmi les modèles transgenres et taille plus.

« Parfois, ça peut prendre du temps avant de trouver sa voie, dit-elle. Faire un changement de sexe nous apprend à devenir nous-mêmes. Mais on peut parfois oublier qui on est vraiment. »

« Il y a des jours où je ne porte pas de maquillage ou porte des vêtements relax. Je n’ai pas l’air aussi féminine qu’à la normale. C’est OK! On change constamment, alors on n’est pas supposé toujours avoir l’air de la même chose. Devenez confortable avec votre version pas si jolie et votre niveau de confiance grimpera. »

En termes de conseils de mode, Neary souligne : «Trouver des chaussures de plus grande taille peut être difficile. Ne soyez pas stressé, beaucoup de femmes cisgenres ont des pieds larges. Mon conseil est de posséder une paire de chaussures époustouflantes, de les porter avec des tenues minimalistes et les laisser briller ».

Neary croit que la « lingerie est simple » avec de bons conseils.

« Si vous ne connaissez pas votre taille de soutien-gorge, trouvez quelqu’un qui puisse vous mesurer, recommande-t-elle. Vos sous-vêtements sont à la base de toute tenue, ils doivent donc vous siéent convenablement. »

