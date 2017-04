Cinq trucs pour réduire la consommation de carburant de votre véhicule

ADVERTISEMENT

«J’adore dépenser une fortune pour mettre de l’essence dans mon véhicule!» Avouez que ce n’est pas une phrase que nous entendrons d’un automobiliste un jour, peu importe le prix du carburant. Au contraire, nous voulons tous réduire notre facture d’essence à sa plus simple expression.

C’est possible et surtout, c’est assez facile. En ajustant quelques aspects de notre comportement derrière le volant et en utilisant certaines fonctions de notre voiture ou VUS que nous ne connaissions peut-être pas, nous pouvons grandement réduire la cote de consommation de notre véhicule.

Étant donné que le printemps est arrivé, nous vous proposons cinq trucs qui aideront à réduire la consommation de carburant de votre véhicule en été.

Ralentissez

Si vous venez d’acheter votre véhicule ou vous n’êtes pas sur le point de le remplacer, le conseil le plus important pour réduire la consommation de carburant est de ralentir. Tout le monde sait très bien que la vitesse engendre une augmentation de notre facture de carburant, mais il est néanmoins difficile de quantifier l’impact réel.

Selon Ressources naturelles Canada, la consommation de carburant augmente de 20 % quand nous roulons à 120 km/h au lieu de 100 km/h. Si nous avons 100 kilomètres à parcourir, nous arriverons 8 minutes avant à destination si nous roulons à 120 km/h à l’heure comparativement à 100 km/h, mais en revanche la consommation de notre véhicule sera de 9,6 litres aux 100 kilomètres à la vitesse plus élevée si elle est de 8,0 litres aux 100 kilomètres en moyenne à 100 km/h. Si le litre est offert à un dollar, nous avons augmenté notre facture de carburant de près de 2 $ pour gagner 8 minutes. Cela peut sembler anodin, mais les montants s’accumulent en cours d’année.

Ce n’est pas que la vitesse qui nuit à l’économie d’essence de votre véhicule. Il faut aussi adopter une conduite plus linéaire et progressive qui évite les accélérations brusques et les freinages intenses qui exigent plus d’efforts de la part des composantes mécaniques de votre véhicule, ce qui se traduit par une consommation plus élevée.

Optimisez les fonctions de votre véhicule

La consommation de carburant de notre véhicule dépend aussi de la façon dont nous utilisons ses diverses fonctions. Par exemple, l’utilisation de la climatisation se doit d’être restreinte si nous souhaitons améliorer notre économie de carburant. C’est vrai qu’il peut faire très chaud dans la voiture l’été (surtout quand elle a été laissée au soleil), mais il faut résister à la tentation d’activer la climatisation à son plus haut niveau.

Abaissez plutôt les vitres et vous serez rapidement confortable. Par contre, lorsque vous êtes sur l’autoroute ou que vous roulez à vitesse plus élevée, il est plus économique de monter les vitres afin de ne pas nuire à l’aérodynamisme de votre véhicule.

De plus, les constructeurs savent que l’économie d’essence compte pour beaucoup dans la décision d’achat de nombreux consommateurs. C’est pourquoi la majorité des véhicules neufs offrent différentes fonctions qui aident à réduire la consommation de carburant.

Une fois activé, ce mode de conduite ajuste le rendement des différentes composantes mécaniques afin d’améliorer leur efficacité. Autrement dit, il aide les conducteurs qui ont l’occasion d’en profiter à adopter la conduite progressive décrite précédemment. Le fonctionnement du mode varie d’un modèle à l’autre, mais généralement il modifie le rendement de l’accélérateur afin d’éviter des accélérations brusques. Il peut aussi rendre le système de climatisation plus économique en réduisant son débit.

Retirez tout ce qui est superflu

Il est vrai que le support sur le toit qui a servi lors de notre dernier voyage de camping n’est pas facile à installer ou retirer. C’est le même constat avec les supports à équipement sportif, que ce soit les vélos ou le kayak. Cela dit, ces équipements augmentent le coefficient de traînée de votre véhicule, et par le fait même augmentent sa consommation de carburant en créant plus de résistance au vent. Votre moteur doit alors travailler plus fort, ce qui fait en sorte qu’il utilise plus d’essence.

Le poids est aussi un ennemi juré de l’économie d’essence. On ne peut réduire le poids de notre véhicule, mais nous pouvons retirer tout ce qui est superflu comme les sacs de golf, l’équipement de camping ou les outils utilisés en fin de semaine dernière quand notre cousin avait besoin d’aide avec sa remise.

Toujours selon Ressources naturelles Canada, réduire de 200 kilos le poids d’un véhicule signifie que nous économisons environ 1 300 $ en essence si nous parcourons 200 000 kilomètres. L’avantage n’est peut-être pas aussi frappant que lorsque l’on réduit notre vitesse, mais chaque petit détail compte à la fin.

Assurez-vous que votre véhicule est en bonne condition

Les composantes mécaniques de votre véhicule doivent être en bonne condition pour être efficaces. Des entretiens réguliers permettront d’assurer la santé mécanique de votre voiture et contribueront ainsi à améliorer son économie de carburant.

S’il y a un problème quelconque, il est important d’effectuer les réparations nécessaires afin de s’assurer que le moteur et les autres organes mécaniques fonctionnent de manière optimale. Il faut aussi s’assurer de réparer rapidement les dommages à la carrosserie qui nuisent à l’aérodynamique.

Vérifiez les pneus

Les pneus influencent grandement la consommation de carburant. Il faut donc les vérifier fréquemment afin d’être certain qu’ils sont en bonne condition et gonflés à la pression adéquate. Il est également possible d’opter pour des pneus à faible résistance de roulement qui aident à améliorer notre économie d’essence. Si vous devez remplacer vos pneus d’été, pourquoi ne pas vérifier si de tels pneus sont offerts pour votre modèle de véhicule?

Réduire la consommation de carburant de notre véhicule est une question de détails comme vous pouvez le constater. Si vous appliquez tous les conseils décrits précédemment, vous verrez assurément une amélioration marquée au niveau de l’efficacité de votre véhicule. Et ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas en retard!

