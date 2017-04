ADVERTISEMENT

De nouveaux produits s'ajoutent à la liste du rappel national de farine possiblement contaminée à la bactérie E. coli. L'Agence canadienne d'inspection des aliments a encore étendu le rappel initial lancé le 28 mars.

Les produits visés par le rappel incluent maintenant des farines de marque Robin Hood Premier choix, tout usage, non blanchies et instantanées, ainsi que des mélanges pour pains et petits pains blancs. Une farine tout usage de marque Creative Baker est également ajoutée à la liste de rappel.

Les farines ont été vendues dans des emballages de formats variés, allant de 1,36 kilo à 10 kilos.

Les produits proviennent de l'entreprise Ardent Mills. La meunerie a des installations au Québec, en Ontario et en Saskatchewan.

L'agence conseille de jeter les produits visés par le rappel ou de les ramener au magasin où ils ont été achetés.

Des cas de maladies liées à ces produits ont été signalés à divers endroits au pays, dont certains à Terre-Neuve-et-Labrador. Un recours collectif a été entrepris au nom des personnes qui ont acheté de la farine rappelée ou qui sont tombées malades.

La bactérie E. coli peut occasionner des symptômes tels que des nausées, des vomissements, des crampes abdominales et une diarrhée aqueuse ou sanguinolente.

Toutes les informations concernant le rappel peuvent être consultées sur le site de l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

