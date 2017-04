La scène a fait le délice des réseaux sociaux et restera peut-être comme la plus marquante des premières festivités de Pâques de l'ère Trump: Melania rappelant discrètement à son mari Donald de placer la main sur son coeur à l'écoute de l'hymne américain.

Son fils Barron, à sa droite, et son mari Donald à sa gauche, Melania Trump a donné lundi le coup d'envoi des festivités de Pâques depuis le vaste balcon semi-circulaire donnant sur les pelouses de la Maison Blanche.

People are laughing after Melania Trump had to remind the President to put his hand on his heart https://t.co/lYwZxA1nx0 pic.twitter.com/Z2VIXne7rb

— BuzzFeed (@BuzzFeed) April 17, 2017