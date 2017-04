Elle s'appelait Sheetal, elle avait 21 ans. Elle était belle, éduquée et avait l'avenir devant elle. La jeune Indienne explique dans une lettre avoir mis fin à ses jours pour réduire le fardeau qui pesait sur son père fermier, incapable de financer son mariage. Cette tragédie met en lumière deux phénomènes qui continuent de hanter la société indienne : le supplice de la dot et le grave endettement des agriculteurs.

Un texte de Thomas Gerbet, correspondant en Inde

Au bord du puits, elle a laissé ses souliers et une lettre. Les mots de Sheetal résonnent comme un cri de révolte adressé à toute l'Inde. Elle dénonce l'enfer social de la dot, toujours très largement pratiquée, bien qu'officiellement illégale (voir plus bas).

Les parents de Sheetal faisaient tout en leur possible depuis deux ans pour réunir les fonds nécessaires au mariage de leur troisième fille. La jeune fille avait reçu plusieurs demandes de prétendants, mais sa famille avait dû les décliner faute d'argent.

Lettre laissée par la jeune fille

J'écris cette lettre pour vous informer que mon père est né dans une famille kunbi marathi. Il a subi de grandes pertes sur sa ferme depuis les cinq dernières années à cause d'un manque de récoltes. Notre condition financière s'est ainsi détériorée. Malgré tout, il a réussi à faire marier deux de mes soeurs. Mon père essayait depuis deux ans de me faire marier à mon tour. Mais en l'absence de capital, aucune banque ni aucun prêteur privé n'était prêt à nous avancer l'emprunt requis pour mon mariage. Afin de réduire son fardeau de devoir respecter les rites marathi du mariage, je me suicide de ma propre volonté. La société ne devrait pas me blâmer ou blâmer ma famille pour ce geste. Sheetal - Lettre laissée par la jeune fille