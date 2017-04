«Le destin des dangereux» bat un record international aux guichets

ADVERTISEMENT

Le destin des dangereux, le huitième film de la franchise Rapides et dangereux, vient de franchir un record mondial aux guichets avec des recettes de 432,3 millions de dollars américains.

Le film réalisé par F. Gary Gray a dépassé le record détenu de 316,7 millions de dollars par Monde jurassique (2015).

Avec les recettes combinées aux États-Unis (100,2 millions) et dans 63 marchés (432,3 millions), Le destin des dangereux a engrangé un montant estimé de 532,5 millions de dollars américains.

Il a également doublé un film d’une autre franchise légendaire: Star Wars: le réveil de la force avait amassé 529 millions de dollars américains de recettes combinées.

Aux États-Unis, Le destin des dangereux est ainsi devenu le deuxième film cette année à dépasser ce chiffre en trois jours, et c’est la deuxième fois qu’un film de la franchise atteint cette marque.





Grâce aux recettes du week-end, la franchise Rapides et dangereux totalise maintenant 4,5 milliards de dollars américains de recettes en huit films.

Et ce n’est pas terminé. Le destin des dangereux est présenté en salles depuis dimanche aux Philippines. Il sera ensuite offert aux cinéphiles en Serbie le 20 avril, le lendemain en Pologne et en Roumanie, et le 28 avril au Japon.

À l'origine, la série de films d'action Rapides et dangereux mettait en vedette un policier qui avait infiltré le milieu des courses automobiles clandestines. Paul Walker, le comédien qui incarnait cet agent fédéral, est mort en décembre 2013 dans un accident de voiture, à 40 ans.

Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Dwayne Johnson, Tyrese Gibson, Ludacris, Jason Statham, Kurt Russell et Charlize Theron sont en vedette dans Le destin des dangereux.

Rapides et dangereux 9 paraîtra en salles en 2019, et un dixième film en 2021.

Voir aussi:

Abonnez-vous à notre page HuffPost Québec Divertissement

Suivez-nous sur Twitter