ADVERTISEMENT

Au très couru festival musical Coachella, la règle vestimentaire, c’est de ne pas avoir de règle.

Certains ont cependant tendance à pousser la limite toujours plus loin. Ils enchaînent les couleurs délirantes, les matières ou découpes inusités dévoilant bien souvent beaucoup (trop?) de peau.

Plusieurs célébrités ont partagé des photos de leurs looks extravagants sur les réseaux sociaux et l’humoriste et actrice Amy Schumer en a profité pour rire un bon coup.

Sur Instagram elle a publié une photo d’elle et sa bande déguisés en « matantes qui n’a pas décroché des années 80 » en indiquant « On adore Coachella ».

Loving Coachella Une publication partagée par @amyschumer le 16 Avril 2017 à 11h14 PDT

Celle qui se vante souvent de ses abus d’alcool, notamment dans le film Trainwreck qui l’a popularisé et dans son spectacle d’humour, a ensuite partagé un petit souvenir d’une année précédente au festival où les choses semblent avoir mal tourné. Le cliché a bien fait rire ses fans.

You guys Coachella is going OFF!!! #oldpic Une publication partagée par @amyschumer le 16 Avril 2017 à 13h22 PDT

VOIR AUSSI :