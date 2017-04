La pluie provoque des inondations le long du fleuve Saint-Laurent

La pluie qui s'abat sur le sud de la province provoque des débordements le long du fleuve Saint-Laurent, notamment aux abords du lac Saint-Pierre et de Sorel.

À Pointe-Calumet, le lac des Deux-Montagnes a déjà commencé à sortir de son lit. Le niveau d’eau du lac a dépassé de 40 centimètres le seuil d’inondation mineure.

Les précipitations des dernières heures s’ajoutent à la fonte printanière normale, et ont fait grimper les niveaux de plusieurs affluents à travers la province.

Leur niveau continuera d’augmenter au cours des prochaines heures en raison de la pluie attendue, selon le directeur des opérations à Hydro Météo.

«Dans la vallée de l’Outaouais, on a reçu 5 à 15 millimètres la nuit dernière et on en attend encore plus de 15 à 25 aujourd’hui [dimanche], donc en période de crue hivernale, on s’attend à ce que le niveau d’eau continue à augmenter dans la vallée des Outaouais. Faudra voir dans quelles mesures les rivières avoisinantes seront affectées.»

- Pierre Corbin, directeur des opérations de l'entreprise Hydro Météo