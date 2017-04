3dmitry via Getty Images

ADVERTISEMENT

Le gouvernement fédéral veut retirer la citoyenneté canadienne à un homme accusé d'avoir assassiné des villageois au Guatemala en utilisant une grenade, un fusil et même une massue.

Jorge Vinicio Sosa Orantes avait tu son rôle dans le massacre commis par l'armée guatémaltèque en 1982 lorsqu'il a obtenu sa citoyenneté canadienne, une décennie plus tard, affirme le gouvernement dans des documents remis à la Cour fédérale.

L'individu âgé de 59 ans purge une peine d'emprisonnement de 10 ans aux États-Unis pour une fraude liée à l'immigration. Il détenait également la citoyenneté américaine jusqu'à ce que celle-ci soit révoquée en 2014.

Le Canada peut retirer une citoyenneté à un individu si ce dernier est relié à un crime de guerre.

Dans les années 1980, une guerre civile s'est intensifiée au Guatemala. La junte militaire avait alors entrepris une campagne de destruction qui avait éliminé 440 villages et tué plus de 75 000 personnes. Elle avait aussi déplacé plus de 250 000 personnes, indique le gouvernement canadien.

Sosa Orantes était un officier des forces spéciales de l'armée guatémaltèque. Il avait dirigé une section vers le village de Las Dos Erres pour y interroger des habitants en décembre 1982. Les soldats ont tué au moins 162 civils, dont 67 enfants. Des cas de viols ont été rapportés. Des enfants ont été plongés dans un puits sec d'une profondeur de 18 mètres.

Il a quitté le Guatemala pour se rendre en Californie, trois ans plus tard. Après s'être vu refuser l'asile aux États-Unis, Sosa Orantes a visité le consulat canadien de San Francisco pour demander un statut de réfugié au Canada. Après l'avoir obtenu, il est ensuite devenu un résidant permanent, puis un citoyen canadien.

Selon le gouvernement canadien, si Sosa Orantes avait révélé son passé militaire, il n'aurait pas été accepté au pays.

Sosa Orantes a obtenu sa citoyenneté américaine en septembre 2008.

Deux ans plus tard, les autorités américaines ont découvert que l'individu leur avait caché son passé militaire. Il a été arrêté l'année suivante à Lethbridge, en Alberta, alors qu'il visitait sa famille. Il a été extradé aux États-Unis où il a été jugé.

L'homme a nié avoir été impliqué dans le massacre de Las Dos Erres.

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter