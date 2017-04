Charlize Theron aimerait que Vin Diesel arrête de se la péter à propos de leur baiser

ADVERTISEMENT

"Je ne comprends pas..." Charlize Theron a rejoint le casting déjà très fourni de "Fast and Furious 8", et elle risque fort de s'en souvenir. Dans le film, où elle incarne la principale méchante, l'actrice d'origine sud-africaine embrasse notamment son compère à l'écran, Vin Diesel.

Et l'acteur de 49 ans, figure emblématique de la saga qui dure depuis maintenant seize ans, est visiblement très fier et ravi de parler du fameux baiser. À chacune de ses sorties promotionnelles ou presque, il trouve le moyen de revenir sur cet épisode, expliquant que Charlize Theron et lui ont échangé "le meilleur baiser de leur vie".

Un constat apparemment dérangeant pour sa partenaire à l'écran, en plus d'être erroné, comme le montre notre vidéo en tête d'article...

