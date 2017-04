Avez-vous remarqué ces 5 détails dans la bande-annonce de «Star Wars»?

ADVERTISEMENT

Les fans de "Star Wars" ont pu à nouveau avoir quelques frissons. La bande-annonce de "Star Wars: Les dernier Jedi" a été révélée ce vendredi 14 avril, alors que se déroulait comme chaque année la "Star Wars Celebration", une convention organisée régulièrement pour célébrer la sortie d'un nouveau film de la saga.

Après le film "Rogue One", qui racontait une histoire parallèle à la saga initiale, les spectateurs vont retrouver Rey, Finn et Luke Skywalker. Et comme le montre notre vidéo au-dessus de l'article, la bande annonce soulève de nouvelles questions à propos de ces personnages, que Le HuffPost s'est efforcé de décrypter.

La sortie de "Star Wars: épisode VIII" est prévue pour le 13 décembre 2017 en France, soit deux jours avant les États-Unis.