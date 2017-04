Bilan de saison positif pour les stations de ski de la région de Québec

ADVERTISEMENT

L'ensemble des stations de ski de la région de Québec dressent un bilan satisfaisant de la saison de glisse, qui se terminera sous peu. La Station touristique Stoneham et le Mont Sainte-Anne parlent même de « la meilleure saison depuis trois ans ».

« On a été choyé côté neige. On se considère chanceux », explique Elisabeth Blais, porte-parole des Stations touristiques Stoneham et Mont-Sainte-Anne, qui ont tous deux reçu près de cinq mètres de neige au cours de l’hiver.

Même son de cloche du côté de la station de ski Le Relais à Lac-Beauport. « On a un bon 30 centimètres de plus cette année », explique Mélanie Morneau, directrice des communications et service à la clientèle.

Seule ombre au tableau : la semaine de relâche pluvieuse, qui a attiré moins de skieurs qu’à l’habitude. « Le temps gris, deux journées de précipitations, on avait quand même des gens, ça a quand même bien bougé mais pas autant qu'aujourd'hui alors qu'on a un gros soleil », ajoute Mme Morneau.

« On a des conditions printanières, plus le soleil va arriver plus ça va devenir un peu mou, mais on a réussi à faire un bon travail avec les dameuses alors on a réussi à offrir de belles conditions aujourd'hui. »

La majorité des stations de ski de la région de Québec ferment leurs portes en fin de semaine, mais les plus mordus pourront prolonger leur saison au Mont Sainte-Anne jusqu'au 30 avril.

