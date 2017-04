Les oeufs Les œufs sont faciles à digérer et constituent une excellente source de protéines.

L'eau de coco En plus d’être une bonne source de potassium, l’eau de coco serait encore plus efficace que l’eau ordinaire pour se réhydrater rapidement.

Les bananes Une bonne source de fibres et de potassium, les bananes sont faciles à digérer et vous aideront à nettoyer votre estomac si vous avez un peu abusé des bonnes choses la veille.

La soupe La soupe poulet et nouilles n’est pas bonne qu’à combattre les symptômes du rhume et de la grippe. Un bol de soupe vous réhydratera et fournira une bonne dose de nutriments à votre organisme sans que sa consommation ne soit trop lourde pour votre estomac.