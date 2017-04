Ce chef en colère veut trancher la gorge des commentateurs de TripAdvisor

ADVERTISEMENT

"Bon. Y en a qui attendaient la vidéo avec impatience. Alors là j'en ai plein le cul, voilà, je dois vous le dire." Vincent Durin est énervé. Très énervé. Alors, il a réalisé une vidéo. Pourquoi? Car "il y a des espèces d'enculés qui vont marquer des messages sur TripAdvisor", site répertoriant des avis de consommateurs dans le domaine du tourisme.

Dans la cuisine vide de son restaurant Les Moulins de Saint-Aygulf, face caméra, Vincent Durin revisite "Cauchemar en cuisine" dans une version visible ci-dessus et qui prend au mot le titre du programme de M6.

Brandissant un couteau et cognant ses poings contre le plan de travail, le chef s'en remet au cuisinier phare de l'émission pour dénoncer les critiques de certains clients. "Ils se prennent tous pour des grands chefs, pour des Philippe Etchebest, des mecs du Guide Michelin..."

Un commentaire, particulièrement, a du mal à passer:

La réaction du principal intéressé est sans appel:

"Non monsieur! Un magret de canard coupé en deux, grand chef, c'est un demi, ça fait pas un quart chez moi. Deuxièmement, la crème au citron bergamote. Bah oui, elle a le goût de bergamote, espèce de trou du cul, hein forcément, puisque c'est du citron à la bergamote."

Cette vidéo, par laquelle il espère porter la voix de ses "amis restaurateurs qui en ont marre de tous ces putains de messages sur TripAdvisor à la con", n'est pas passée inaperçue: 289 000 vues, plus de 2000 réactions, plus de 3300 partages et près de 500 commentaires.

Ce succès s'explique peut-être par l'acharnement de l'auteur à la publier, la republier, la re-republier... Entre le 5 avril à 18h52 et le 6 avril à 22h35, il l'a partagée pas moins de 12 fois. Et les réactions sont mitigées, entre approbation et indignation.

D'autres s'étonnent de l'état disproportionné dans lequel s'est mis Vincent Durin pour si peu d'avis négatifs.

En effet, la page de son restaurant sur le site qu'il déteste tant indique une note de 4,5/5, le classe en première position sur les 39 restaurants que compte Saint-Aygulf, et lui attribue l'Attestation d'Excellence - c'est-à-dire que son restaurant reçoit régulièrement d'excellentes notes de la part des clients.

Étonnant, donc, de l'entendre proférer des menaces dont il aurait pu se passer en fin de vidéo. "Je suis vraiment énervé, vous m'avez cassé les couilles! Pas vrai Enrique?", lance-t-il en prenant à parti un cuisinier, "lui il est fâché aussi, c'est un Espagnol, c'est un malade, il va tous vous trancher la gorge!"

MISE À JOUR - Contacté par la rédaction du HuffPost, Vincent Durin a apporté quelques explications à ses propos en fin de vidéo: "Je ne l'ai pas préparée, c'était sur le vif, il n'y a pas eu de test. Les gens qui me connaissent savent que j'ai un humour noir. C'est spontané, il n'y a rien de méchant derrière." Concernant les retombées de sa publication devenue virale: "Le président de l'UMIH m'a appelé et m'a dit 'on a besoin de vous, d'un rebelle pour faire avancer les choses'. Je pense qu'il fallait peut-être quelqu'un qui porte la parole de tous. J'ai beaucoup de confrères qui m'envoient des messages, c'est un truc de fou, ils me disent 'on est avec toi, on vit la même chose'." À propos de TripAdvisor, il déplore l'impossibilité de retirer un restaurant du site. Comme beaucoup de restaurateurs, il ne s'y est jamais inscrit mais a été enregistré par les avis de clients. En conclusion, "même si j'ai 98% de bonnes notes, je ne vais pas me laisser insulter, injurier... Il faut rééduquer les gens, leur expliquer qu'on préfère qu'ils viennent nous faire part de leurs commentaires en face plutôt qu'aller se défouler sur un site."

