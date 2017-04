Vues d'Afrique: pour rire, refléchir et découvrir de jeunes cinéastes

De quoi financer une quantité industrielle de martinis et de costumes sur mesure. Le dernier épisode de la saga James Bond a coûté plus de 200 millions de dollars, et en a rapporté mondialement plus de 800 millions, dont 200 rien qu'aux États-Unis. C'est ce que l'on appel un très bon retour sur investissement.

Quand Disney rencontre le monde des jeux vidéos. Inspiré du jeu vidéo éponyme, le film a en partie été tourné dans le désert de Ouarzazate. Comme la version Nintendo DS du jeu vidéo a été conçue au Maroc, on peut dire que la boucle est bouclée.

Seules quelques scènes du film ont été tournées dans le royaume. En effet, l'équipe du film a posé ses caméras à Tanger, dans un café sensé se trouver... au Kenya. Un nouveau pays à rajouter à la longue liste des États auxquels le royaume s'est substitué à l'écran.

Le "biopic" du célèbre empereur macédonien est un des films les plus chers réalisés par Oliver Stone, réalisateur américain plus célèbre pour ses films politiques. Le long-métrage est passé dans la postérité pour être l'un des plus grands flops du réalisateur, mais aussi pour la teinture blonde cendrée déroutante de Colin Farrell, qui interprète le personnage principal.

Une somme pas vraiment étonnante pour un film dans lequel figure Tom Cruise, roi toutes catégories des blockbusters. Ajoutez à cela la franchise Mission Impossible et le budget est tout de suite des plus confortables. Ce film restera cependant longtemps dans les esprits marocains, non pas pour sa scène où Tom Cruise s'accroche à l'extérieur d'un avion en décollage, mais pour avoir placé Casablanca... au beau milieu du désert!

Visiblement, Ridley Scott apprécie particulièrement de tourner au Maroc. Il y avait déjà dirigé "Gladiator" et "Kingdom of heaven". Pour "Exodus: Gods and kings", le tournage sous nos cieux n'a pas empêché le royaume d'interdire la projection du film dans les salles à sa sortie. Selon le CCM, cette interdiction était due au fait que le film comporte des scènes personnifiant dieu par un enfant, lors de l’épisode de la révélation faite au prophète Moise. Après deux semaines de polémiques, le film sortira finalement en salles, tronqué des séquences sonores qui avaient conduit la commission de visionnage à interdire la sortie du film.

Retour au Maroc pour Ridley Scott après "Gladiator". Pour ce nouvel opus, le réalisateur anglais s'est offert le luxe d'un budget plus conséquent et est revenu dans les mêmes studios où ont été tournées les scènes de "Gladiator". Budget supérieur donc, mais avec un box office de moitié inférieur à "Gladiator". Le blockbuster a cependant fait de bon chiffres en dehors des frontières américaines, notamment dans les pays arabes où le film a été félicité pour sa représentation "positive" de l'islam et des Arabes.

Brad Pitt et Robert Redford dans un même film. Le tournage de "Spy Games" en 2000 à Casablanca était un évènement. On doit le film à au réalisateur Tony Scott, frère de Ridley et aussi habitué de films à succès ("Top gun", "Jours de tonnerre"...). Robert Redford est depuis revenu à des productions au budget bien plus modeste (à l'exception de "Captain America: Winter soldier"). Il est d'ailleurs fondateur du célèbre festival de film indépendant de Sundance, dans l'Utah. Quant à Brad Pitt, il reviendra au Maroc, notamment pour le tournage du film "Babel", de Alejandro González Iñárritu.

Un des films les plus célèbres tourné dans le royaume, "Gladiator", a en partie été filmé dans les studios de Ouarzazate. Un investissement conséquent pour les producteurs, d'autant que selon les dires de l'acteur principal Russel Crowe, le tournage a été "chaotique". Finalement le film a remporté cinq oscars et rapporté plus de 400 millions de dollars au box office mondial.