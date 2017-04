ADVERTISEMENT

L'explosion de la désormais célèbre MOAB (pour Massive Ordnance Air Blast) en Afghanistan le 13 avril a été diffusée par les autorités américaines. Les images, visibles sur la vidéo en tête de cet article, sont impressionnantes, comme le sont les caractéristiques de celle que l'on nomme "la mère de toutes les bombes".

C'est un engin contenant 8,48 tonnes d'explosif H6, soit une puissance explosive comparable à 11 tonnes de TNT. Longue de neuf mètres, et faisant un mètre de diamètre, selon GlobalSecurity.org, c'est la plus grosse arme guidée par satellite et larguée par avion jamais conçue. Popular Mechanics souligne qu'elle pèse aussi lourd qu'un avion de combat F-16.