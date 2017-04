ADVERTISEMENT

On l'a découverte et aimée dans "Buffy contre les vampires", il s'agit bien de Sarah Michelle Gellar qui fête ce 14 avril ses 40 ans, et oui déjà, et elle est toujours aussi belle.

Désormais la comédienne est à la tête de son entreprise Foodstirs - un site de vente en ligne du fait maison.

Bonne fête Sarah Michelle Gellar!

On en profite pour revenir sur l'évolution du style de la comédienne.

Close  L'évolution du style de Sarah Michelle Gellar sur  

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Actress Sarah Michelle Gellar joins Ahmed in-studio to discuss the cancellation of "Ringer".  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée