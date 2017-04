ADVERTISEMENT

Si Cersei Lannister est l'un des personnages les plus froids et détestables de "Game Of Thrones", l'actrice qui lui prête ses traits est loin de lui ressembler. Dans une série de publications sur Twitter, ce jeudi 13 avril, Lena Headey s'est épanchée sur ses problèmes d'anxiété.

Alors qu'un de ses fans l'interpelle sur le réseau social pour lui demander si elle s'est déjà sentie fragile et mal dans sa peau, l'actrice de 43 ans entame, quasiment instantanément, une longue explication sur ses conflits intérieurs.

"C'est sûr que je pense trop. Je connais assez bien la dépression. Je suis vraiment très anxieuse. Mais en mal de confiance, pas vraiment", avoue-t-elle.

Lena Headey ajoute ensuite que l'anxiété et la dépression sont "réelles", "c'est chimique", dit-elle. Mais c'est aussi "spirituel" affirme l'actrice qui rassure d'emblée: "Avant que vous demandiez, oui je vais bien".

I overthink for sure. I am familiar with depression. I get HUGE anxiety (always fun 😫) Insecure, not really. https://t.co/5dwrO4ByYz — lena headey (@IAMLenaHeadey) 13 avril 2017

Anxiety. Depression. It's real and it's chemical. It's also spiritual. .. stay with me everyone (and before you ask, yes I'm ok) — lena headey (@IAMLenaHeadey) 13 avril 2017

Lena Headey ne s'arrête pas là. Elle s'est également épanchée sur les raisons de ces états pathologiques. Contrairement à Cersei Lannister, la comédienne voit dans les massacres et les guerres qui touchent le monde actuel un fardeau pour notre bien-être.

"Dans le monde, nous voyons la destruction constante de la vie humaine. Quelle qu'elle soit votre croyance, ça a un effet. Il suffit de penser à sa famille et à sa communauté", étaie-t-elle.

"Le monde est cupide, pas étonnant que nous ayons de l'anxiété, pas étonnant que nous soyons dépassés par nos pensées... Nous sommes débordés par ces conneries", reprend-elle.

Globally we see constant destruction of human lives. Which no matter your belief, has an effect. If we scale it back to family and community — lena headey (@IAMLenaHeadey) 13 avril 2017

It's been lost to greed and aspiration, no wonder we have anxiety, no wonder we overthink ..we're slammed with bullshit. ... — lena headey (@IAMLenaHeadey) 13 avril 2017

La Britannique a également remis en cause notre mode de vie contemporain. Pour elle, il est très néfaste de nous pousser à penser que l'on n'est pas assez bien au naturel, qu'il nous faut nous parer d'artifices afin de nous améliorer. "C'est un piège de penser que nous n'avons pas assez de choses, que nous ne sommes pas assez bien, assez beaux, assez riches, assez capables ou que l'on n'a pas assez de succès", énumère-t-elle.

Tricked into thinking. You don't have enough. You're not enough. Pretty enough. Thin enough. Rich enough. Capable enough. Successful enough. — lena headey (@IAMLenaHeadey) 13 avril 2017

Ce à quoi elle s'empresse de répondre dans une nouvelle série de tweets: "Eh bien voilà la vérité. Vous êtes assez tout. En fait, vous êtes ce que vous êtes censés être, et c'est beau". "Il faut vous en rappeler, insiste-t-elle. N'hésitez pas à laisser quelqu'un vous voir tel que vous êtes. La magie opère lorsque vous êtes vulnérable, vrai et humain".

"Essayez d'avoir une conversation (avec cette personne) en face à face sans cacher votre vraie nature, continue Lena Headey pleine de bonne volonté. Vous vous sentirez peut-être effrayés au début... pendant une seconde... Et puis boom. Impressionnant. Vous l'avez fait".

Well here's the truth. You are enough... in fact you're who you're meant to be which is BEAUTIFUL... — lena headey (@IAMLenaHeadey) 13 avril 2017

Let's REMEMBER that. Don't be afraid to let someone really SEE you. Magic happens when you are vulnerable and truthful and HUMAN. — lena headey (@IAMLenaHeadey) 13 avril 2017

Try one conversation face to face without hiding your true self. You'll feel terrified maybe .. for a second .. and then BOOM ... — lena headey (@IAMLenaHeadey) 13 avril 2017

Drop the Mike. You fucking did it. Swagger home with some complex fucked up shared human realness 👍👍😘👻💗💗💗 — lena headey (@IAMLenaHeadey) 13 avril 2017

Pour conclure sa tirade, Lena Headey prend le temps d'encourager deux de ses fans. Alors qu'ils lui disent ne pas oser s'affranchir de leurs doutes, la comédienne conseille à l'un: "Ta pensée deviendra une action. Je le sais. Souffle profondément". Et à l'autre: "Se montrer tel que l'on est est la partie la plus difficile. Aime-toi d'abord. N'anticipe pas la réaction des autres".

Et si l'actrice ne vous a pas encore totalement convaincu ou motivé, elle ajoute une dernière fois que "l'anxiété est une bête. Vous devez parler aux bêtes. Les libérer dans la nature. Plus facile à dire qu'à faire, je sais, mais quand même. Bonne pratique".

Anxiety is a beast. You have to talk to beasts. Release them back into the wild. Easier said than done I know but still. Good to Practice. — lena headey (@IAMLenaHeadey) 13 avril 2017





Close  Lena Headey's Hollywood Home sur  









































 Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée