"Les cheveux sont la fierté d'une femme. Ne les laissez pas être leur faiblesse."

Un salon de coiffure au Bangladesh. Une femme demande à se faire couper les cheveux. Le début de cette publicité paraît bien innocent. Et pourtant, la suite l'est beaucoup moins. Car la femme réclame des cheveux de plus en plus courts. "Pour que personne ne puisse les tenir comme ça à nouveau", explique-t-elle à la fin en se tirant ses cheveux.

Cette publicité, que vous pouvez voir dans la vidéo ci-dessus, rappelle que 80% des femmes au Bangladesh ont subi des violences au cours de leur vie. RFI rappelle de son côté que selon un sondage du gouvernement réalisé en 2011, deux tiers des femmes bangladaises ont déjà été battues par leur mari. Publiée le 2 avril sur Facebook, elle a été vue plus de 6 millions de fois.





