Exaspérés par les travaux, des commerçants de Montréal réclament une compensation

ADVERTISEMENT

Cinq commerçants de la rue Bishop réclament un dédommagement de la Ville de Montréal pour les inconvénients causés par d'importants travaux lancés en octobre dernier.

Les travaux sur la rue Bishop visent à construire un nouveau poste de ventilation mécanique pour la Société de transport de Montréal (STM) à proximité de la station Guy-Concordia. Ils devraient normalement se terminer en 2020, ce qui représente 42 mois de travaux en continu.

Or, les commerçants arguent que la portion de la rue située entre le boulevard De Maisonneuve et la rue Sainte-Catherine est laissée à l’abandon depuis le début des travaux. Ces derniers empiètent sur les places de stationnement et le trottoir, décourageant ainsi les clients potentiels.

Les cinq commerçants soutiennent que cette situation a un impact considérable leur chiffre d’affaires et préviennent qu’ils n’auront d’autre choix que de mettre la clé sous la porte « si la situation perdure ».

Ils ont donc déposé un recours en Cour supérieure pour obtenir une compensation financière de 2500 dollars par mois, rétroactive au début des travaux, « en raison des troubles et inconvénients qu’ils subissent ».

Ils demandent aussi à la Ville d'améliorer l'accès à leurs commerces avec l’aménagement d’un accès sur Sainte-Catherine, d’embellir l’environnement en ajoutant des plantes et des pancartes décoratives, de limiter le bruit des machines entre certaines heures et d’accroître la visibilité de leur commerce avec des publicités dans le métro.

Les commerces de la rue Bishop souhaitent aussi mandater une firme d’ingénieurs afin qu’ils déterminent si l’échéancier proposé par la Ville de Montréal peut être révisé à la baisse. Ils ont déposé une demande de provision à cet effet.

En janvier dernier, la Ville de Montréal avait exclu la possibilité de mettre sur pied un programme d’indemnisation, comme elle l’avait fait pour les commerçants de la rue Saint-Denis l’an dernier.

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter