«Mtl» à Télé-Québec: un bijou de série pour (re)découvrir Montréal

ADVERTISEMENT

C’est ce soir, jeudi 13 avril, à 20h, que débute la formidable série documentaire MTL, à Télé-Québec, qui se laissera dévorer par quiconque s’avère le moindrement curieux de la métropole et son passé.

Jean-Philippe Wauthier est à la barre de cet intéressant rendez-vous, produit par Zone 3, où on survole l’histoire de Montréal de manière ludique et colorée. 12 épisodes de 30 minutes nous permettront de plonger dans «l’ADN de la ville», dixit Télé-Québec, qui apporte ainsi son grain de sel aux festivités du 375e anniversaire de la cité.

MTL se décline en différents thèmes, pour lesquels interviennent diverses personnalités, pour raconter perspectives et souvenirs : «Lance et compte» (Geoff Molson), «Des quartiers à volonté» (Michel Tremblay), «En remontant la Main» (Geneviève Borne et DJ Champion), «Le poing en l’air» (Gabriel Nadeau-Dubois), «MTL jammée dans l’trafic» (Emmanuel Bilodeau), «À l’ombre du Stade» (Denis Coderre), «Foules en fête» (Louis-Jean Cormier), «MTL fait une scène» (Denise Filliatrault), «En mode lèche-vitrine» (Denis Gagnon), «Olé olé!» (Mado Lamotte), «Tout le monde à messe!» (Dominique Michel), etc.

Par exemple, l’épisode intitulé «Le poing en l’air» offrira un récapitulatif des manifestations qui ont marqué Montréal, des différents mouvements syndicaux qui s’y sont déployés et des lock-out qui ont causé des ravages. Dans «En remontant la Main», on s’attardera aux adresses les plus mythiques du célèbre boulevard Saint-Laurent, du Monument-National à l’emblématique Schwartz’s, en abordant le caractère multiculturel de l’artère et son nightlife effervescent de jadis. Historiens et spécialistes (Anouk Bélanger, André Martineau, Jean-François Nadeau, Geneviève Pronovost, Laurent Turcot, Myriam Wojcik) amènent pour leur part un éclairage informatif à l’ensemble, sans que ça ne soit lourd ou fastidieux.

La chanson Montréal XO, de Laurence Nerbonne, fait judicieusement office de pièce-titre de MTL et colle parfaitement à l’esprit moderne et éclaté de ce portrait grandeur nature qui nous en apprendra beaucoup, et qui serait un formidable outil de travail dans les écoles.

MTL, le jeudi, à 20h, et en rediffusion le lundi, à 13h, le vendredi à 22h30, le samedi à 15h et le dimanche à 19h. Jusqu’au 4 juin.

Retour de Microphone

Par ailleurs, Télé-Québec rediffusera, le vendredi, à 21h, la série Microphone (http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/12/28/louis-jean-cormier-microphone-tele-quebec_n_13871288.html), à compter de demain, 14 avril, et c’est le vendredi 12 mai, à la même heure, que commencera Y’a du monde à messe, qu’animera Christian Bégin qui, à l’inverse de ce que laisse planer son titre, n’a rien de religieux ou de prêchi-prêcha.

Il s’agira plutôt d’un grand plateau de discussion où se rassembleront des invités de multiples horizons, tous unis par un fil conducteur particulier, mais qui ne sera pas précisé en début d’émission. On comprendra au gré des échanges quel est le dénominateur commun qui lie tous les intervenants. Un chœur gospel, dirigé par Alex McMahon (Alex Nevsky, Yann Perreau, Catherine Major, etc), accompagnera en voix tout ce beau monde, lequel place au Théâtre Paradoxe de LaSalle, qui était autrefois une église.

On promet même que le contexte estival de cette production de Bazzo Bazzo prêtera prétexte à l’humour débridé de Christian Bégin, qu’on dit teinté d’empathie et de curiosité. Ce sera l’occasion de découvrir les talents d’intervieweur du comédien et animateur, que Télé-Québec nous a davantage présenté, depuis plusieurs années, comme un épicurien, avec Curieux Bégin, que comme un meneur d’entretiens.