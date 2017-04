Le paso stelvio est la route la plus haute des Alpes orientales. Elle est longue de 24km et présente un dénivelé de 7,6%.

Les gorges du fleuve Dadès sont situées entre les montagnes du Haut Atlas et le Jbel Saghro, sommet culminant à plus de 2700m.

Le tunnel de Guoliang est taillé tout autour et à travers d'une montagne chinoise.

Cette route, connue sous le nom de l'aiguille, passe par deux tunnels extrêmement étroits et taillés dans le granit.

Los yungas est une des routes les plus dangereuses du monde. D'ailleurs, on l'appelle aussi "chemin de la mort".

Il s'agit de la route la plus élevée des Philippines. Six heures sont nécessaires pour venir à bout de ses zig-zags.

Située dans la Province du Hunan, au sud de la Chine, cette route est constituée de 10 kilomètres de lacets au cours desquels on passe de 200 m à 1300 m d'altitude.

Le pont Seven Mile est le dixième pont le plus long du monde (10.887 mètres). Il relie le Golfe du Mexique et la péninsule de Floride.