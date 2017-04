Les États-Unis ont largué jeudi contre le groupe État islamique en Afghanistan la plus puissante bombe non-nucléaire qu'ils aient jamais employée, surnommée la «mère de toutes les bombes», selon un porte-parole du Pentagone.

There's no way this guy just asked this question in the middle of talking about the bomb dropped in Afghanistan #BecauseItsTheCup #LGR pic.twitter.com/YmNZaJ06W4

— BLUE YORK (@IamBlueYork) April 13, 2017