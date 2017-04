ADVERTISEMENT

Une émission de télévision néerlandaise a mis au point le pire concept télé jamais imaginé.

L'émission nommée «Neem Je Zwemspullen Mee» - qui se traduit par «Apportez votre maillot de bain» - invite les femmes à monter sur scène et à se tenir sur une plate-forme tournante. Elles sont ensuite inspectées de la tête aux pieds par deux équipes d'hommes qui tentent de deviner elles sont «enceintes ou simplement grosses».

Naturellement, ce nouveau concept télé a suscité la controverse dès le premier épisode diffusé le dimanche 9 avril. Sur Twitter, les téléspectateurs ont été nombreux à exprimer leur indignation.

Nieuw programma op NPO3. Hier moeten vier mannen raden of deze vrouw dik of zwanger is. Leuk. Echt leuk. pic.twitter.com/jobyo8bqlT — Lisa Bouyeure (@lisabouyeure) 10 avril 2017

For everyone thinking The Netherlands is great. We reached a new low yesterday night. National TV game show: "is she pregnant or just fat?" pic.twitter.com/HlNiBGYeJ4 — Tandpasta [NSFW] (@TandpastaCB) 10 avril 2017

Mais ce n'était pas la seule partie offensante du quiz télévisé. Pour aggraver les choses, l'épisode comprenait également un autre défi où les participants devaient deviner si les seins d'une femme étaient réels ou faux. Et l'année dernière, lorsque l'émission a diffusé son premier épisode, les participants devaient deviner si une personne était d'origine chinoise ou japonaise.

'Neem Je Zwemspullen Mee' was al vorig jaar op @NPO_3Lab met andere voorbeelden zoals: is dit een Chinees of een Japanner? pic.twitter.com/7g5APzFvAX — Zakaria Taouss👳🏻 (@zekkie) 10 avril 2017

Selon The Telegraph, la société de production Kro-Ncrv a défendu l'émission dans un communiqué disant qu'il était destiné à contester les stéréotypes.

« Dans les différents épisodes de l'émission, nous tentons de défaire des préjugés comme: A-t-il l'air d'un criminel ou d'un homme d'affaires? Est-ce qu'il est néerlandais ou allemand? etc. », explique le communiqué.

Kro-Ncrv a également ajouté qu'ils n'ont pas reçu de réactions négatives à la suite du premier épisode, qui est en ligne depuis près d'un an. En fait, le réseau de télévision a décidé de créer la série télévisée parce qu'il avait été très populaire sur le web.

Cependant, de nombreux téléspectateurs n'ont pas trouvé le spectacle amusant et ont été jusqu'à lancer une pétition pour le faire retirer des ondes. La pétition soutient que la série non seulement objectivise les femmes et les abaisse à des «morceaux de viande».

Jusqu'à présent, plus de 2 500 personnes ont signé la pétition pour interdire l'émission.