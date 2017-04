Rawpixel Ltd via Getty Images

Si vous aviez un dernier repas à prendre sur terre, quel serait-il? Où le dégusteriez-vous, et avec qui? 16 personnalités québécoises répondent à ces amusantes questions dans le nouvel ebook Le dernier repas, à télécharger gratuitement via le blogue Mes petites révolutions.

On y apprend, entre autres, que Christian Bégin, dans ces circonstances, s’offrirait une grosse bouffe «éminemment carnivore», «gargantuesque et indécente», que Katerine-Lune Rollet comblerait sa dent sucrée en faisant honneur aux desserts de partout dans le monde, et que Mitsou combinerait allègrement fruits de mer et chocolat devant un coucher de soleil à Hawaï.

Julie LeBreton, Anne-Marie Cadieux, Bénédicte Décary, Claudia Ferri, Macha Limonchik, Benoît Roberge, Salomé Corbo, Isabel Richer, Gilles Renaud, Marie-Joëlle Parent, Martin Juneau, Angelo Cadet et Vanessa Pilon partagent aussi leurs ultimes fantasmes culinaires dans le bouquin virtuel.

Le dernier repas est en fait un pendant québécois du livre My Last Supper, de Melanie Dunea, paru en 2009. L’initiative est d’Émilie Gauthier, tenancière du blogue Mes petites révolutions, lequel cause gastronomie, culture et voyage. Émilie Gauthier est également auteure de l’ouvrage Révolution Sandwichs, lancé aux Éditions du Trécarré en 2015, et a été propriétaire du camion de rue La Mangeoire.