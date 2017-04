La mission de l'ONU en Haïti prendra fin à la mi-octobre

ADVERTISEMENT

Le Conseil de sécurité des Nations unies a voté à l'unanimité, jeudi, pour mettre fin à la mission de l'ONU en Haïti à la mi-octobre, après une présence de plus de 20 ans.

La résolution adoptée jeudi salue "l'étape importante" franchie par le pays lors des dernières élections, ce qui représente un pas de plus en direction de la stabilité.

Le Conseil a prolongé le mandat de la MINUSTAH pour une dernière période de six mois, pendant laquelle les 2370 militaires déployés seront progressivement retirés.

Une mission de maintien de la paix de six mois, et à laquelle participeront 1275 policiers, prendra ensuite la relève pour continuer à former la police nationale. La résolution stipule que la nouvelle mission devra être opérationnelle dès la fin de la précédente, le 15 octobre.

Si la résolution salue le retour à "l'ordre constitutionnel" après les récentes élections, elle souligne aussi la nécessité de renforcer, de professionnaliser et de réformer la police. On devra aussi aider le pays à stimuler son développement économique et à affronter "les défis humanitaires importants" qui persistent depuis le passage de l'ouragan Matthew, en octobre.

La nouvelle mission, la MINUJUSTH, en plus de former les policiers, devrait aider le gouvernement à renforcer le système judiciaire et les institutions juridiques, en plus de porter une attention à la situation des droits de la personne.

Elle sera enfin autorisée à protéger les civils menacés de violence physique imminente et à "utiliser tous les moyens nécessaires" pour s'acquitter de son mandat de formation des policiers haïtiens.

