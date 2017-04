ADVERTISEMENT

Une collaboration étonnante entre la marque Vetement et Levi’s a donné naissance à un modèle de jeans et un short qui ne pourront pas passer inaperçus! Pourquoi?

Le modèle de jeans est zippé derrière les deux jambes, jusque-là rien de fou, mais le détail qui tue, c’est le zipper derrière les fesses – qu’il est possible d’ouvrir. Et là vous devinez la suite, vous voilà toutes fesses dehors. Culottée non comme approche? Autre option le micro short en jean qui de la même façon peut se dézipper aux fesses. Dernière provocation du moment? Il faudra faire preuve d’audace pour oser cette création qui devrait envelopper sous peu la silhouette d’une de nos stars préférées.

Voici le jeans zippé.

#VETEMENTSxLEVIS @additionadelaide A post shared by VETEMENTS (@vetements_official) on Apr 5, 2017 at 5:20am PDT

#VETEMENTSxLEVIS @mytheresa.com @kevingiacco A post shared by VETEMENTS (@vetements_official) on Apr 12, 2017 at 4:08am PDT

#VETEMENTSxLEVIS #VETEMENTSxHANES KM20.RU @kuznetskymost20 A post shared by VETEMENTS (@vetements_official) on Apr 12, 2017 at 8:34am PDT

En même temps, ce n'est pas très étonnant de la part de la marque parisienne Vetement emmenée par Demna Gvasalia qui en très peu de temps a su faire parler d’elle et se faire adopter des plus grandes stars à travers la planète. Au programme : des vêtements à l’ADN sport - revisités façon couture.

1968. Getty.

Veruschka, 1970. Getty.

1971. Getty.

Rita Coolidge, 1971. Getty.

1972. Getty.

1973. Getty.

Jennifer Aniston, 1998. Getty.

Jessica Simpson, 2000. Getty.

Jaime Pressly, 2000. Getty.

Shannon Elizabeth, 2000. Getty.

Mary J. Blige, 2000. Getty.

Milla Jovovich, 2000. Getty.

Cher, 2000. Getty.

Pink, 2000. Getty.

Paris Hilton, 2000. Getty.

Christian Slater, 2000. Getty.

Destiny's Child, 2000. Getty.

Carmen Electra, 2000. Getty.

Ananda Lewis, 2000. Getty.

Cher, 2000. Getty.

Tara Reid, 2000. Getty.

Heather Elizabeth Parkhurst, 2001. Getty.

Mariah Carey, 2001. Getty.

Carmen Electra, 2001. Getty.

Garcelle Beauvais, 2001. Getty.

Eve, 2001. Getty.

Paris Hilton, 2001. Getty.

Gabrielle Union, 2001. Getty.

Jaime Pressly, 2001. Getty.

Izabella Miko, 2001. Getty.

Tracy Bregman, 2001. Getty.

Nelly Furtado, 2001. Getty.

Shaggy, 2001. Getty.

Jennifer Aspen, 2001. Getty.

Tara Reid, 2001. Getty.

Alexis Thorpe, 2001. Getty.

Jennifer Lopez, 2001. Getty.

Macy Gray, 2001. Getty.

Jennifer Lopez, 2001. Getty.

Mariah Carey, 2001. Getty.

Kate Hudson, 2001. Getty.

Bai Ling, 2002. Getty.

Jennifer Love Hewitt, 2002. Getty.

Cher, 2002. Getty.

Patricia Arquette, 2002. Getty.

Ashanti, 2002. Getty.

Hilary Duff, 2002. Getty.

Jessica Simpson, 2002. Getty.

Holly Madison, 2002. Getty.

Sarah Michelle Gellar, 2002. Getty.

Eve, 2002. Getty.

Sara Paxton, 2002. Getty.

Jennifer Love Hewitt, 2002. Getty.

Shakira, 2002. Getty.

Kelly Rowland & Beyonce Knowles, 2002. Getty.

Charlotte Church, 2002. Getty.

Emmanuelle Chriqui, 2003. Getty.

George Michael, 2003. Getty.

Melissa Rivers, 2003. Getty.

Mariah Carey, 2003. Getty.

Molly Sims, 2003. Getty.

Christina Applegate, 2003. Getty.

Donna Karan, 2003. Getty.

Queen Latifah, 2003. Getty.

Michelle Monaghan, 2003. Getty.

Kate Beckinsale, 2003. Getty.

Heidi Klum, 2003. Getty.

Ashley Judd, 2004. Getty.

Tamara Tunie, 2004. Getty.

Jennifer Love Hewitt, 2004. Getty.

Lacey Chabert, 2004. Getty.

Missy Elliott, 2004. Getty.

Tyra Banks, 2004. Getty.

Raven Simone, 2004. Getty.

Katie Holmes, 2004. Getty.

Christina Milian, 2004. Getty.

Taraji Henson, 2004. Getty.

Landon, 2004. Getty.

Samaire Armstrong, 2004. Getty.

Pamela Anderson, 2004. Getty.

Erika Christensen, 2004. Getty.

Meagan Good, 2004. Getty.

Vanessa Carlton, 2004. Getty.

Rita Wilson, 2004. Getty.

Ashanti, 2004. Getty.

Bai Ling, 2005. Getty.

Paula Abdul, 2005. Getty.

Ashley Tisdale, 2005. Getty.

Camilla Belle, 2005. Getty.

Amber Tamblyn, 2005. Getty.

Anna Nicole Smith, 2005. Getty.

Fergie, 2005. Getty.

Rebecca Romijn, 2005. Getty.



Fergie, 2007. Getty.

Cameron Diaz, 2009. Getty.

Eva Longoria, 2009. Getty.

Miley Cyrus, 2009. Getty.

Olivia Palermo, 2009. Getty.

Nicole Richie, 2010. Getty.

Halle Berry, 2011. Getty.

Kanye West, 2011. Getty.