Et si les personnes en fauteuil roulant pouvaient enfin prendre les escaliers? C'est ce que souhaitent des étudiants de l'université de Zurich, en Suisse. Ils ont fabriqué le prototype d'un fauteuil roulant, appelé Scewo, ne s'arrêtant pas devant les marches ni les escaliers.

Comment cela fonctionne? Les inventeurs ont ajouté des chenilles en caoutchouc qui s'adaptent à la pente et permettent d'aborder et de quitter l'escalier de manière plutôt douce, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus.

Le fauteuil se dirige à l'aide d'un joystick et des senseurs permettent de garder le siège stable dans la pente. Et en prime, le fauteuil permet de lever la personne pour la mettre à hauteur des personnes debout ou pour aider à attraper un objet sur une étagère.

Scewo n'est pas le premier modèle de fauteuil roulant voulant affronter les marches. L'inventeur du Segway a dévoilé "iBot", il y a un an.