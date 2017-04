ADVERTISEMENT

Pas toujours facile d'acheter local? EBay, le géant de la vente en ligne, rend la chose plus facile que jamais en proposant quelques fois par année des partenariats avec des designers canadiens qui offrent leurs créations sur la plateforme pour un temps limité. Une belle occasion de découvrir des produits de chez nous qu'on ne connaissait peut-être pas.

Pour le printemps 2017, le marché des créateurs eBay aura lieu du 4 au 30 avril prochain. Pour la première fois, c'est trois designers montréalais qui sont mis en vedette. Les trois proposent des items déco pour la maison. Tous les objets sont faits à la main!

Velvet Moustache propose des coussins qui servent à la fois de peluches sous forme d'animaux adorables. Votre enfant l'adoptera sur le champ et vous les trouverez assez design pour prendre place sur le canapé du salon. (65 $)

Atelier Cocotte

La designer Isabelle Auger crée des luminaires originaux en placages de bois. Elle propose pour la collaboration avec eBay deux modèles horloges RELOJ uniques. (55$)

Marjorie Camiré céramiste

La céramiste montréalaise propose des objets à la fois fonctionels et décoratifs comme un plateau de service, un vase et une main de sel. Les objets ont été créés en série limitée pour en assurer la plus grande qualité. Les accents de bleu et de doré de la collection s'agenceront à tous les décors. (de 35$ à 80$)

Quelle belle initiative de la part d'eBay, un géant de la vente en ligne, de permettre à des petites entreprises locales d'avoir une aussi belle et grande vitrine. Bon magasinage!

www.cafr.ebay.ca/collaborations