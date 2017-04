Vanessa Pilon partage une première photo de couple avec Alex Nevsky

C’est par voie de communiqué que l’on a appris que l’agent de Céline Dion depuis quelques années, Aldo Giampaolo, quittait ses fonctions «J’annonce par la présente la démission d’Aldo Giampaolo de son poste aux Productions CDA (Las Vegas). Aldo a fait partie de mon équipe de management depuis quelques années et il se retire maintenant pour des raisons personnelles et familiales. J’apprécie sincèrement ce qu’il a fait pour ma carrière et je respecte sa décision. Je lui souhaite tout le meilleur pour ses projets futurs», a indiqué la chanteuse. Lire la suite sur HollywoodPQ...

Charles Lafortune a tenu à souligner à la fois le mois de l'autisme et la semaine des éducateurs et éducatrices spécialisé(e)s dans une petite vidéo partagée sur sa page Facebook. Il admet admirer les gens dans cette profession puisqu'ils font un travail parfois difficile, mais sans jamais baisser les bras. C'est effectivement un métier qui demande beaucoup de patience, d'énergie, d'ouverture et de calme et nous devrions tous prendre un moment pour remercier ceux qui s'y dévouent corps et âme. L'animateur de La Voix et sa conjointe Sophie Prégent sont eux-mêmes parents de Mathis, aujourd'hui adolescent, qui est atteint d'autisme.

Mahée Paiement et Jean-François Comeau s'apprêtent à accueillir leur troisième enfant. Dans les jours à venir, ce sera direction unité de maternité pour mettre au monde leur deuxième fils. Aujourd'hui, le nom de ce petit bout de chou est enfin connu, puisque la maman l'a officiellement annoncé dans le magazine La Semaine. Après Eva et Philippe, le couple sera maintenant parents du petit Gabriel. On a tellement hâte de lui voir la bouille, et sa famille aussi!

Marie-Mai a partagé la photo la plus mignonne de sa petite princesse, Gisèle Laflèche, sur ses réseaux et le constat est unanime : sa petite fille est juste trop cute. Regardez-lui la binette! «Salut! C'est moi Gigi», a indiqué la fière maman sur les réseaux sociaux. Elle a vraiment l'air d'un petit ange, tout entourée de blanc!

Bon, bon, bon! Les deux avaient parlé récemment de leur désir de fonder une famille et c'est chose faite : Véronique Claveau attend son premier enfant avec Bryan Audet! Le couple a annoncé la bonne nouvelle sur les réseaux avec une bonne blague.

Les deux nouveaux amoureux ont tous les deux partagé des photos depuis le Japon sur leur compte Instagram respectif. Difficile de dire s'ils y sont ensemble ou même s'ils ne sont pas déjà revenus, mais dans tous les cas ça a des airs de premier voyage en couple pour Alex Nevsky et Vanessa Pilon! L'animatrice a publié une photo prise à Kyoto et une autre prise à Nara. Au même moment, le chanteur partageait un cliché pris à Naoshima, une ville qui se situe à un bon quatre heures de route d'où sa copine a indiqué se trouver. S'ils sont ensemble, ils ne font clairement pas leurs publications en temps réel… mais ça serait une drôle d'idée d'aller voir le paysage romantique des cerisiers en fleurs sans sa douce moitié!

On annonçait en janvier que François Lambert formait un couple avec la sommelière Jessica Harnois. Eh bien! Il semblerait que cette idylle a été de courte durée. On a remarqué qu'ils ont tous les deux effacé de leur compte Instagram respectif toutes leurs photos prises ensemble lors de leur séjour en Jamaïque. L'agent de la passionnée du vin a confirmé nos soupçons. Le couple s'est séparé à la fin du mois de janvier, quelques semaines seulement après avoir dévoilé leur relation au grand jour. Il semblerait que, bien qu'ils partagent les mêmes passions, ils n'ont pas les mêmes valeurs, nous a-t-il indiqué. Les ex sont cependant restés en bon terme et la belle souhaite le meilleur à l'ancien dragon.

La chanteuse populaire a confié à Pénélope McQuade que, malheureusement, son plan de naissance ne s'est pas passé comme elle le souhaitait. «Je m'étais préparée à accoucher dans une maison de naissance, dans un bain. C'était parti comme ça, mais ça ne s'est pas fini de même! J'avais vraiment cette idée zen d'accoucher dans un milieu serein. Finalement, ça n'a pas fonctionné comme ça. Il y a eu des petites complications.» indique-t-elle en entrevue.

L'humoriste Jay Du Temple animera la nouvelle mouture d'Occupation Double, selon ce que rapporte Hugo Dumas de La Presse+. L'écran de l'article a même été partagé par la page Facebook d'Occupation Double : on peut donc confirmer que l'humoriste de la relève sera bel et bien responsable d'animer le show de dating le plus populaire du Québec. Selon le journaliste, c'est Julie Snyder elle-même qui aurait sélectionné Jay Du Temple comme animateur. Après quelques hésitations de la part de l'humoriste, il se serait laissé convaincre par la démone. C'est que Jay Du Temple avait d'abord appliqué pour un poste au talk-show qui sera présenté après la diffusion de l'émission et où l'on commentera les meilleurs moments de la télé-réalité.

Le printemps a beau finalement se pointer le bout du nez, on ferait bien un petit tour à Miami nous aussi! Les deux grandes amies Ima et Andrée Watters, qui vient tout juste de se séparer de Sylvain Cossette après une dizaine d'années passées ensemble, se sont payé un bon petit voyage en Floride et nous font rêver du bord de l'eau depuis quelques jours. Balade à vélo ou en bateau, séance de yoga, coucher de soleil magnifique et l'océan un peu partout, ça donne le goût! De plus, les filles nous ont beaucoup fait rire dans ces vidéos où elles voient des dauphins et ne peuvent pas contenir leur joie. Autrement dit, attention aux oreilles parce que c'est beaucoup de cris!

C'est après 20 ans de vie commune et trois beaux enfants que Marc Hervieux a demandé en mariage sa conjointe Caroline Rheault en grand. C'est vendredi, à l'occasion de la première de Noir et blanc 3, son spectacle avec Gregory Charles, qu'il lui a demandé, micro à la main et en pleine salle, si elle voulait l'épouser. Caroline a, sans surprise, dit oui et on peut la voir sauter de joie avant que leurs enfants ne les rejoignent pour un gros câlin familial.

Il y a près d'un an, Annie Villeneuve et Guillaume Latendresse prenaient des chemins différents après presque sept ans de vie commune et, surtout, une petite fille née en 2013. Cette rupture a bien sûr été difficile à vivre pour la chanteuse, qui s'est confiée pour une rare fois sur le sujet dans le cadre d'une entrevue à Accès Illimité, diffusée le dimanche 2 avril. Elle avoue à Jean-Philippe Dion que ce qui a été le plus dur de cette séparation, ça a été de briser sa famille. Celle qui s'apprête à lancer un cinquième album a eu de la difficulté à retenir ses larmes.

Ça fait un an que Louis-François Marcotte a fait une crise d'épilepsie au volant avec son fils à bord, alors âgé de cinq ans. La voiture, qui a changé de voie, percuté un autre véhicule et terminé sa course dans le fossé, était une perte totale, mais les deux hommes de la vie de Patricia Paquin étaient heureusement indemnes. Plus de peur que de mal, mais un évènement assez marquant pour que, un an plus tard, des proches de la famille présents après l'accident se soient réunis pour ce qu'ils ont appelé «le souper de la gratitude». «Un an plus tard les mêmes personnes se sont retrouvées pour un souper où régnaient, encore une fois, bonne bouffe, amour, mais surtout gratitude», raconte Patricia Paquin sur le blogue de son mari.

Le populaire animateur s'est fait poser les vraies questions par Benoît Dutrizac lors de la dernière émission des Francs-Tireurs. La paire a discuté de nombreux sujets sensibles, comme le fait que certains politiciens «utilisent» Éric Salvail un peu comme une marionnette pour devenir plus humains auprès de la population. Aussi, Éric Salvail a nié s'inspirer de Jimmy Fallon pour ses fameuses cartes de Saint-Valentin, qui ressemblent au segment «Thank You Notes» du Tonight Show. Le sujet qui a principalement attiré l'attention lors de l'entrevue est sans contredit la blague sur l'identité sexuelle d'Éric Salvail par Martin Matte qui s'était transformé en coming out forcé pour l'animateur. «Y'a voulu faire une blague, je pense, qui a mal tourné, mais qui a bien fait rire les gens qui étaient là . Y'est habitué de faire des beaux malaises, je pense que ça en a créé un.»

À l'aube de la cinquantaine, Céline Dion a décidé de partager avec ses fans des images très personnelles de ses fêtes passées. Des années 90 à aujourd'hui, la diva nous fait traverser les époques en nous présentant différents moments touchants qu'elle a partagé en compagnie de René-Angélil, Maman Dion, René-Charles, Nelson, Eddy, de nombreux amis et des membres de sa famille.

La chanteuse, que l'on a appris à connaître sur les réseaux sociaux, a besoin de l'aide des internautes pour retrouver la personne qui a pris par erreur sa valise. C'est lors d'un voyage en direction de Rimouski que quelqu'un aurait pris par erreur sa valise. Le résultat? Maryanne Côté n'a plus ses effets personnels préférés et cherche donc a tout pris à retourner la valise appartenant vraisemblablement à un homme et contenant des pantalons beiges et du Mezmerize contre la sienne.

L'excitation de l'humoriste Katherine Levac était palpable sur les réseaux lorsqu'elle a annoncé officiellement la tournée de son premier spectacle solo intitulé simplement Velours. Entourée de trop mignons petits minets, Katherine Levac nous indique avec un simple «miaou» que sa tournée se met en branle et que des billets sont disponibles pour le rodage de son spectacle. Ce dernier sera officiellement lancé le 6 février 2018, à Montréal.

La comédienne Janine Sutto s'est éteinte de cause naturelle le 28 mars vers 5h. Mme Sutto est partie doucement, avec sa fille, la comédienne Mireille Deyglun à son chevet, dans un centre de soins palliatifs de Montréal. C'est son gendre, Jean-François Lépine, qui a annoncé la malheureuse nouvelle. Née à Paris en 1921, Janine Sutto arrive à Montréal en 1929. On a pu la voir dans de nombreuses pièces de théâtre comme L'avare de Molière et Les Belles-soeurs de Michel Tremblay.

Jean-Thomas Jobin a annoncé le décès de son père dans une publication particulièrement touchante, vendredi dernier. Son père, François, s'est éteint dans la nuit de jeudi à vendredi après plusieurs années de maladie. L'humoriste a d'ailleurs tenu à remercier le personnel médical qui a veillé aux bons soins de son père. Visiblement bouleversé, Jean-Thomas Jobin poursuit en racontant des bribes de souvenirs en famille et en rendant hommage à celui qui l'a élevé.

Josée Boudreault est tannée d'avoir les mêmes divans depuis une quinzaine d'années et elle les met en vente! Elle et son conjoint, Louis-Philippe Rivard, ont fait une vidéo live vendredi en soirée pour présenter les deux énormes divans de cuir à de potentiels acquéreurs. Avec l'humour qu'on leur connaît, ils précisent que les acheteurs devront se débrouiller eux-mêmes pour transporter les sofas, qui semblent peser une tonne! Ils soulignent aussi que la couleur du cuir était originalement beaucoup plus foncée et qu'il a déteint, mais ça reste des meubles de bonne qualité.

Marie-Mai a donné naissance à sa fille Gisèle le 15 février dernier, et la petite nous avait déjà bien fait attendre puisqu'elle devait se pointer le bout du nez aux alentours du 28 janvier! Plus d'un mois après l'heureux événement, on sait enfin quand la nouvelle maman ira jaser de son nouveau rôle pour la première fois. C'est Pénélope McQuade qui aura cet honneur dans le cadre de la première de la nouvelle saison de son talk-show

La chanteuse s’est tournée vers ses différents médias sociaux afin de dénoncer le «plagiat» de King Melrose. En effet, Coeur de pirate a dénoté de fortes similitudes entre les refrains de sa chanson «Adieu», parue en 2011 sur son album Blonde et «Ça se danse» de King Melrose, que l’on a entendue jouer en boucle l’été dernier sur les radios du Québec. Bien que la chanson de King Melrose date d’il y a environ deux ans, il semble que Béatrice Martin vient tout juste de prendre connaissance de son existence et n’a pas du tout aimé la similarité entre les deux tounes pop. Lire la suite sur HollywoodPQ...

Ingrid Falaise en avait long à dire sur la mort tragique de Daphnée Boudreault, la jeune femme assassinée froidement par son ex-conjoint violent. L’auteure du livre Le Monstre a elle-même vécu les horreurs de la violence conjugale, qu’elle relate dans son livre. Bien que cette sombre période de sa vie soit derrière elle, cette dernière ne peut s’empêcher d’être profondément ébranlée par le drame qui s’est déroulé à Mont-St-Hilaire, l’endroit où elle a grandi. Lire la suite sur HollywoodPQ...

India Desjardins est en amour par-dessus la tête avec Olivier Bernard, mieux connu sous son pseudonyme de Pharmachien. L’auteure de 40 ans révélait d’ailleurs récemment qu’ils essaient d’avoir un premier enfant! Mais comment la célibataire endurcie a-t-elle réussi à faire mourir sa princesse intérieure et les illusions qui viennent avec pour accepter l’amour à bras ouvert, tel qu’elle le raconte dans son dernier roman La Mort d’une princesse? Et comment Olivier Bernard a-t-il réussi à la séduire? Lire la suite sur HollywoodPQ...

En juillet dernier, Marie-Élaine Thibert et son conjoint, le musicien Rémy Malo, annonçaient attendre un nouvel enfant. Malheureusement, en septembre, le couple a perdu le bébé à naître alors que la chanteuse était enceinte de cinq mois. Elle est revenue sur cette difficile épreuve dans une entrevue accordée à La Semaine. «Quelques mois sont passés depuis ce triste événement, et je suis toujours en processus de deuil, mais ça ne me rend pas triste du tout de voir des bébés», confie-t-elle avant d’expliquer pourquoi il était nécessaire pour elle de parler de sa fausse couche tardive en public. Lire la suite sur HollywoodPQ...

Il y a quelques semaines, Sylvain Cossette et Andrée Watters avaient annoncé simultanément sur les réseaux qu’ils se séparaient, après 10 ans d’union. Bien que la chanteuse est zen et heureuse avec ce changement dans sa vie, il reste qu’il s’agit d’un grand bouleversement pour elle. En entrevue avec le magazine 7 jours, Andrée Watters a indiqué qu’elle prenait les choses du bon côté. «Je me sens bien. Malgré le déménagement, la séparation, j’ai rapidement continué à travailler. Oui, ma vie personnelle a changé, mais en ce qui a trait à mes projets professionnels, rien n’a bougé.» Lire la suite sur HollywoodPQ...

Le magazine web Radar Online a révélé que Céline Dion ne faisait pas l’unanimité sur le plateau de tournage de «The Voice». En effet, une source aurait dévoilé que Céline Dion agirait en véritable «diva». «Céline agissait comme si elle était une superstar, dès qu’elle était entrée sur le plateau pour enregistrer les épisodes», a déclaré la source à Radar. «Elle croyait que tout lui était dû et n’était tout simplement pas amicale ou accueillante envers l’équipe de production!» Lire la suite sur HollywoodPQ...

Anne-Marie Losique revenait sur l’annonce du lancement de la chaîne HustlerTV Canada dans une entrevue accordée à Canoë. Elle qui est dans le créneau de l’érotisme et du divertissement pour adulte est-elle comblée en amour? Il semblerait que son horaire chargé, qui l’amène à passer la moitié de son temps à Los Angeles, rende difficile une relation sérieuse. «C’est tellement désastreux ces temps-ci», s’est confiée l’animatrice en gardant le sourire. Lire la suite sur HollywoodPQ...

Lundi, toute la famille s’est réunie afin de célébrer les 90 ans de la très aimée Maman Dion. Pour l’occasion, Céline Dion a rendu un bel hommage à sa mère en partageant cette magnifique photo de famille sur Facebook avec un doux message. « Quel privilège pour nous tous de t’avoir encore parmi nous. Joyeux anniversaire, maman, pour tes 90 ans! On t’aime », a indiqué la diva sur ses réseaux. Lire la suite sur HollywoodPQ...

Cette émission est indubitablement notre plaisir coupable télévisuel. Et heureusement pour nous, cette troisième saison s’annonce aussi dramatique que la dernière, spécialement pour notre couple chouchou de la série, formé de Maripier Morin et Brandon Prust. Eh oui, les choses semblent houleuses entre les amoureux de longue date! Alors que la carrière de hockeyeur de Brandon est à un point mort, le duo remet beaucoup de choses en question. Maripier Morin en vient même aux larmes à un point dans la bande-annonce. Lire la suite sur HollywoodPQ...

Jacynthe René vient tout juste d’acheter une vieille maison qu’elle et son conjoint Sylvain Garon vont retaper. Elle en a fait l’annonce sur Instagram, avec un de ses trois fils dans les bras, devant la maison. La résidence, située en campagne, a 150 ans et serait en bordure de rivière. Le couple a bien l’intention de filmer chaque étape de la rénovation pour nous les montrer. On a bien hâte de voir ça! Lire la suite sur HollywoodPQ...

Il faut dire que la nouvelle maman est très sportive et est demeurée active tout au long de sa grossesse en faisant du yoga et même du ski de fond! C’est donc sans surprise qu’Emily Bégin fait des pirouettes seulement six semaines post-partum. D’ailleurs, le papa de Théodore, Guillaume Lemay-Thivierge, en est très fier et n’a pas hésité à démontrer tout sa fierté en publiant une vidéo sur les réseaux. Lire la suite sur HollywoodPQ...

Le printemps est arrivé et plusieurs vedettes courent chez le coiffeur afin de donner un vent de fraîcheur à leur crinière. C’est le cas de Maripier Morin qui s’est rendue dans les studios de David D’Amours afin de s’offrir de nouveaux cheveux. Lire la suite sur HollywoodPQ...

Depuis son coming out en tant que queer l’été dernier, plusieurs ont donné leur opinion sur la vie amoureuse de Coeur de pirate. Séparée de son mari Alex Peyrat peu après, elle a brièvement fréquenté la chanteuse transgenre Laura Jane Grace du groupe Against Me! avant de déclarer ne plus jamais vouloir entendre parler d’elle, puis elle a renouvelé ses voeux de mariage. Lire la suite sur HollywoodPQ...

Si t’es dans le champ, Céline Dion va te le dire! Lors de la première de Beauty and the Beast à Los Angeles, la chanteuse s’est fait apostropher de façon un peu abrupte par un journaliste qui voulait VRAIMENT savoir ce qu’elle pensait de l’événement entre Adele et Beyoncé lors des Grammys. Lire la suite sur HollywoodPQ...