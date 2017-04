«Tout le monde en parle»: les invités de ce dimanche

ADVERTISEMENT

Le Gala Artis approche à grands pas. Le 14 mai prochain, le public fera entendre sa voix alors que seront récompensées d’un trophée les personnalités chouchous du petit écran. Trois nommés à la fête seront à Tout le monde en parle, dimanche, pour trinquer à ce bel honneur : France Beaudoin (En direct de l’univers), Martin Petit (Les pêcheurs) et Gildor Roy (District 31).

Entre deux bouchées de chocolat de Pâques, on assistera aussi à la discussion avec Évelyne Brochu et Virginie Fortin, vedettes de l’excellente comédie dramatique Trop, à l’affiche sur Véro.tv (Tou.tv Extra), avec Damien Robitaille, qui lance l’album et le spectacle Univers parallèles, avec Dr Stanley Vollant, pour son documentaire Stanley Vollant, de Compostelle à Kuujjuaq, avec le journaliste et auteur Arnaud Bédat, plume du livre François seul contre tous : enquête sur un pape en danger, et la bâtonnière du Québec, Claudia P. Prémont, la présidente du regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, Sylvie Langlais, et l’avocat criminaliste Charles Côté, pour faire le point sur l’arrêt Jordan.

La semaine dernière, Tout le monde en parle a intéressé 977 000 personnes, et ce, malgré la tenue des «Chants de bataille», à La voix, qui ont retenu 2 024 000 adeptes à TVA. Ailleurs dans la soirée, Découverte a captivé 493 000 curieux, ICI Laflaque en a conservé 482 000, Vlog a été chercher 857 000 habitués, LOL a fait rire 999 999 âmes, et Accès illimité a conclu le marathon télé avec 784 000 fidèles. Il sera intéressant, dimanche prochain, de constater comment les célébrations de Pâques, mais surtout, les séries éliminatoires de hockey relayées à TVA Sports, influeront sur les cotes d’écoute de Tout le monde en parle, la présentation de La voix étant repoussée à lundi pour l’occasion.

L’émission est diffusée à 20h, à Radio-Canada.