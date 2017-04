ADVERTISEMENT

Ils font partie de ceux qui n'ont pas supporté le dernier spot publicitaire de Pepsi. Le 3 avril dernier, l'entreprise de sodas et de snacks a publié un spot dans lequel la cadette de la fratrie Kardashian, Kendall Jenner, rejoignait une manifestation semblable au mouvement "Black Lives Matter" avant d'offrir une canette de boisson gazeuse à un policier, sous les acclamations de la foule. Une mise en scène des révoltes sociales pour le moins édulcorée.

Ce mélange des genres avait provoqué une polémique si vigoureuse que la compagnie avait dû s'excuser et retirer la publicité deux jours après sa diffusion. Le lendemain, la société de production ThirtyRev a réalisé sa propre version du clip en filmant les - vrais - manifestants de la réserve amérindienne de Standing Rock.

Ceux-ci protestent contre la construction du Dakota Access Pipeline, un oléoduc qui doit acheminer des millions de barils de pétrole du Dakota du Nord vers un centre de distribution dans l'Illinois. En passant sous le lac Oahe, l'installation risque de polluer la principale source d'approvisionnement en eau des tribus Sioux.

Les réalisateurs de ThirtyRev ont voulu rendre hommage au combat que mènent les peuples natifs d'Amérique. Le 6 avril, ils ont posté leur film, visible en haut de cette page, via un tweet: "Hé @pepsi... Ne vous inquiétez pas, nous avons réparé votre vidéo pour vous".

La vidéo s'intitule sobrement, non sans une pointe de sarcasme, "La pub de Pepsi réparée". À la place du slogan grandiloquent du clip d'origine - "Vivez avec audace, vivez plus fort, vivez l'instant présent" - les réalisateurs ont inscrit un message moins sophistiqué mais plus approprié: "L'eau, c'est la vie".

Le morceau "Lions" de Skip Marley, petit-fils du célèbre musicien, rythme les violents affrontements entre Amérindiens et forces de l'ordre. C'est la même musique que dans la pub, mais sans visée marketing, la chanson est de circonstance:

"Si vous m'enlevez tous mes droits

Si vous me dites comment prier

Si vous ne nous laissez pas nous exprimer

Vous avez tort

Si vous pensez que je n'ai pas ma place ici

Si vous vous cachez derrière une arme

Si vous espérez qu'on va fuir

On est des lions, on est les élus

On va briller dans le noir

On est le mouvement

Cette génération

Vous feriez mieux de savoir qui on est"

Joseph von Meding, un des réalisateurs de ThirtyRev, a raconté son sentiment de gêne lorsqu'il a visionné la vidéo de Pepsi pour la première fois. "J'ai eu l'impression d'un tas de clichés issus des stratégies publicitaires d'il y a 20 ou 30 ans avec un soupçon des dernières 'manifs à la mode' jetées dans le même lot", relatent nos confrères du Huffington Post américain.

À l'inverse, la société de production fondée en 2017 aspire à créer des films "qui contribuent à faire du monde un endroit sûr, juste et durable". Avec cette vidéo, la mission semble accomplie:

"Réponse brillante. Tant de courage au nez face à cette mascarade."

@thirtyrev @pepsi @pepsi trying to figure out how to profit, at any cost. Sugar water peddlers. — Colonel Hodges (@Swompgator) 7 avril 2017

"@pepsi essaie de trouver des moyens de faire du profit, à n'importe quel prix. Trafiquants d'eau sucrée."

"Merci d'avoir transformé l'hypocrisie d'entreprise en art."