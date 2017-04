ADVERTISEMENT

Une poignée de privilégiés était invitée à cet événement secret pour célébrer la collection Jeff Koons.

C'est sans doute l'un des soupers les plus sélects de l'année 2017. Prenez un lieu extraordinaire tenu secret jusqu'au dernier moment, ajoutez à cela la plus célèbre maison de maroquinerie de France et une liste d'invités triés sur le volet, vous obtiendrez la réception qui s'est tenue, mardi 11 avril, dans la salle de la Joconde au Louvre, une première.

Ce dîner, organisé pour célébrer la collection "Masters" née du partenariat entre Louis Vuitton et l'artiste Jeff Koons, a notamment accueilli les égéries de la marque de luxe. Ainsi, Adèle Exarchopoulos, Léa Seydoux ou encore Michelle Williams ont assisté à l'événement.

⚠️La Salle des Etats de @MuseeLouvre transformé en un restaurant de fantaisie⚠️

Présider les tables, Mme #Joconde.https://t.co/NxIflwqZjB pic.twitter.com/j2816AZ2Dh — Santos M. Mateos (@SantosMMateos) 12 avril 2017





Découvrez ci-dessous les stars présentent lors de ce dîner exceptionnel.

