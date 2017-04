ADVERTISEMENT

Selon Variety, c’est nul autre que Jude Law qui interprétera le jeune Albus Dumbledore, plusieurs décennies avant qu’il ne prenne les rênes de Poudlard, dans la suite de Fantastic Beasts and Where to Find Them.

L’acteur succède ainsi à Richard Harris et Michael Gambon, et rejoint une distribution déjà composée d’Eddie Redmayne, Katherine Waterson, Johnny Depp, Ezra Miller, Zoë Kravitz et Alison Sudol.

Au total, cinq films sont prévus pour cette nouvelle franchise prenant place dans l’univers d’Harry Potter.

Le premier volet, sorti en novembre 2016, a cumulé des recettes de 579 millions de dollars dans le monde.

La sortie de ce deuxième épisode, dont le tournage doit débuter cet été, est prévue pour le 16 novembre 2018.

