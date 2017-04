Décès du comédien Charlie Murphy, frère d'Eddie Murphy

L'acteur québécois Benoît Girard s'est éteint à l'âge de 85 ans, le 26 mars. Né dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal, le 26 janvier 1932, Benoît Girard a tenu plus de 200 rôles au cinéma, au théâtre et à la télévision en près de 60 ans de carrière.

David Rockefeller, puissant banquier, philanthrope et dernier petit-fils de John Rockefeller à l'origine de l'une des plus puissantes dynasties américaines, est mort le 20 mars à l'âge de 101 ans.

Le guitariste, chanteur et auteur-compositeur âgé de 90 ans est mort à son domicile, le 18 mars, selon la police du comté de St-Charles qui a été dépêchée pour une urgence médicale vers 12 h 30. L'homme n'a pas pu être réanimé et son décès a été déclaré à 13 h 26. Charles Edward Anderson Berry Sr. a notamment composé le célèbre Go, Johnny Go.