Des repas du chef Daniel Vézina à bord des vols d'Air Transat

La gastronomie dans les airs semble être dans l'air du temps depuis quelques années. On pense entre autres au partenariat entre le chef le plus étoilé du monde Joël Robuchon et la compagnie aérienne Air France ou à Qatar Airways qui a fait appel à plusieurs chefs étoilés d'un peu partout dans le monde.

Voilà qu'un de nos chefs québécois favoris, Daniel Vézina, collaborera avec Air Transat pour proposer un menu gastronomique aux voyageurs. Un choix de plats exclusifs élaborés par le chef des restaurants Laurie Raphaël sera proposé dès le 1er mai prochain aux passagers de la classe Club. En classe Économie, le menu sera disponible en quantité limitée sur les liaisons transatlantiques dès le 1er mai et sur les vols vers le Sud dès le 1er juillet.

« Je suis plus qu'heureux de collaborer avec Air Transat pour ce défi stimulant: proposer les saveurs et les présentations qui caractérisent ma cuisine dans le cadre d'une expérience en vol », affirme Daniel Vézina. « Je tiens d'ailleurs à souligner l'appui, la flexibilité et l'ouverture de cette compagnie aérienne québécoise, qui m'a permis de développer un menu savoureux, à la hauteur de mes valeurs et représentatif de mes standards de qualité. »

Le Menu par le Chef Daniel Vézina sera gratuitement offert à tous les passagers de la classe Club. En classe Économie, le menu sera proposé au prix de 25 $ et comprendra le plat principal signé par le chef, un service de fromage, un dessert et un verre de vin.

Une grande variété de plats sera proposée. Entre autres, une blanquette de volaille au zeste de citron et garniture de petits légumes de saison, une lasagne au confit de canard avec épinards et émulsion de jus de viande au xérès et foie gras et un risotto végétalien à la crème de riz et coulis de poivrons rouges pour n'en nommer que quelques-uns. Les repas concoctés par Daniel Vézina évolueront au fil des saisons.