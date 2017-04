Changement de case-horaire: le hockey a raison de «La voix»

ADVERTISEMENT

Pour «offrir aux Québécois la chance de vivre leurs deux passions», soit le hockey et La voix, TVA a décidé de déplacer à lundi la première ronde des quarts de finale, ou premier «direct», de son populaire concours musical.

On ignore si, aux yeux des téléspectateurs, c’est «Carey Price et Hanorah, même combat», mais une chose est certaine, le Groupe TVA devrait scinder la poire des cotes d’écoute en deux si La voix était diffusée tel que prévu, dimanche, étant donné que TVA Sports est le présentateur officiel des séries éliminatoires de la LNH.

Puisque les deux membres de la même famille ne veulent pas se nuire l’un et l’autre (ou s’envoyer une passe dans les patins?), Charles Lafortune, les coachs et leurs candidats sont gentlemans et déménagent au lundi, 17 avril, 19h30, pour l’occasion. Sans compter que les célébrations de Pâques éloigneront peut-être plusieurs personnes du petit écran, dimanche.

Du côté de Radio-Canada, rien ne bouge pour Tout le monde en parle, qui sera à l’horaire comme d’habitude, dimanche, à 20h. Ceux qui voudront suivre l’affrontement entre les Canadiens de Montréal et les Rangers de New York, qui en sera à son troisième match, pourront syntoniser TVA Sports à compter de 19h.

À La voix, lundi, l’invitée spéciale qui marquera le début des directs sera la chanteuse Birdy.