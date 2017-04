Des vétérans disent avoir été torturés dans l'Armée canadienne

ADVERTISEMENT

Pour la première fois, des militaires à la retraite osent parler publiquement d'un épisode de torture qu'ils disent avoir subi lors d'un entraînement particulièrement éprouvant dans les années 80 à la base militaire de Wainwright, en Alberta.

Ces hommes disent avoir fait partie d’un groupe de 33 recrues qui, en février 1984 – un mois particulièrement froid dans les Prairies –, ont vécu l’enfer. Selon leur récit des événements, ils ont été entassés dans de petites cellules, les fenêtres ouvertes, sans vêtements, arrosés à répétition avec de l’eau glaciale par leurs supérieurs, obligés d’écouter de la musique très forte, sans nourriture et sans toilettes pendant deux jours.

Ils racontent en outre que leurs supérieurs ont même brûlé la Charte canadienne des droits et libertés devant leurs yeux en leur disant qu’en prenant part à cet entraînement, ils n’avaient plus de droits et que, pour rester dans l’Armée canadienne, ils devaient absolument compléter cette formation.

Trente ans plus tard, certains d’entre eux sont encore ébranlés par l’expérience. D’autant plus qu’une enquête de la police militaire, ouverte en 2015, s’est conclue neuf mois plus tard sans qu’aucun blâme ne soit porté envers qui que ce soit, faute de preuve.

Aujourd’hui dans la cinquantaine, plusieurs de ces anciens soldats arrivent difficilement à parler de cet épisode. Certains affirment que, depuis qu’ils ont quitté les Forces canadiennes, ils ont de la difficulté au travail, dans leurs relations personnelles et doivent composer avec des troubles de stress post-traumatique (TSPT).

Trois d’entre eux ont néanmoins accepté de raconter leur histoire à CBC, le réseau anglais de Radio-Canada.







Le colonel à la retraite Michel Drapeau Photo : Radio-Canada

