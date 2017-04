Une deuxième «Grande Tache» est découverte sur Jupiter

Illustration des aurores polaires dans une image fournie en juin 2016 par la NASA | NASA/ESA/Hubble via AP

Une deuxième "Grande Tache" a été découverte sur Jupiter. Des scientifiques ont expliqué mardi que cette tache mesure 24 000 kilomètres de long et 12 000 kilomètres de large. Elle se trouve dans la partie supérieure de l'atmosphère et est beaucoup plus froide que son environnement surchauffé, d'où son nom de "Grande Tache froide".

Contrairement à la "Grande Tache rouge" bien connue, ce système météorologique nouvellement découvert change continuellement de taille et de forme. Il est créé par les aurores polaires de Jupiter.

Une équipe menée par des chercheurs britanniques a utilisé un télescope au Chili pour mesurer la densité et la température de l'atmosphère de Jupiter. La "Grande Tache froide" a été découverte quand les scientifiques ont comparé ces données aux milliers d'images prises au fil des ans par un télescope d'Hawaï.

L'astronome Tom Sallard a dit que la "Grande Tache froide" est beaucoup plus volatile que la "Grande Tache rouge", mais que son existence peut être documentée depuis au moins 15 ans.

M. Stallard a dit que la haute atmosphère de Jupiter recèle peut-être d'autres surprises. La "Grande Tache froide" sera maintenant étudiée plus en détail avec des télescopes terrestres et la sonde spatiale américaine Juno, qui est en orbite autour de Jupiter.

L'étude est publiée par le journal scientifique Geophysical Research Letters.

Voir aussi:





Close  Le soleil vu des planètes du système solaire sur  

Sur Mercure, le soleil apparaît trois fois plus gros que sur la Terre. Sa distance depuis l'étoile varie entre 46 et 70 millions de kilomètres, contre 149 millions pour notre planète.

Située à 108 millions de kilomètres du soleil (72% de la distance Terre-soleil), Venus est recouverte d'une couche dense de nuages d'acide sulfurique qui fait que l'astre n'est pas vraiment visible depuis sa surface.

La Terre étant à 149 millions de kilomètres de l'étoile, cette dernière semble aussi grosse que la lune, située à 384.000 km. Ce qui explique que le soleil disparaisse derrière en cas d'éclipse, comme sur la photo ci-dessus.

Depuis Mars, à 228 millions de km du soleil, l'astre apparaît plus petit que depuis notre planète.

Voici le soleil comme on le verrait depuis Europe, un des satellites de Jupiter, planète située à 779 millions de km de l'étoile (5,2 fois la distance Terre-soleil) et qui est sur le point de l'éclipser. La lumière du soleil qui traverse l'atmosphère dense de la géante gazeuse créé un halo de rougeâtre.

Saturne est située à 1,4 milliards de km du soleil. La présence de cristaux d'eau et de gaz comme l'ammoniaque dans l'atmosphère de la planète réfracte la lumière de l'astre, ce qui créé des effets d'optiques comme on peut le voir sur l'image.

Le soleil vu d'Ariel, une des lunes d'Uranus, à 2,8 milliards de km du soleil (19 fois la distance Terre-soleil)

Le soleil vu de Triton, un des satellites de Neptune, à 4,5 milliards de km du soleil. La poussière émise par un des geysers présent sur l'astre cachent l'étoile qui parait minuscule.

Difficile de distinguer le soleil des autres étoiles depuis la surface de la planète naine, située à 5,9 milliards de km de celui-ci. C'est 40 fois la distance qui le sépare de notre planète





