«The Story of US»: CBC s'excuse

CBC s'excuse aux Canadiens qui ne se sont pas sentis représentés dans la série télévisée historique, Canada: The Story of Us, produite à l'occasion du 150e anniversaire du Canada.

La série suscite la controverse depuis le début de sa diffusion, à la fin du mois dernier. Certains estiment que le scénario fait peu de place aux francophones et prend des libertés avec l’histoire.

Critiqué par plusieurs, le diffuseur public a décidé de répondre et de s’excuser, par voie de communiqué.

«À titre de diffuseur public du Canada, nous sommes résolus à faire découvrir aux Canadiens leur pays et leur histoire et à les aider à tisser des liens. Lorsque nous racontons l’histoire d’un pays, il y a inévitablement des citoyens, des historiens et des politiciens qui ont une autre façon de voir les choses, et c’est de toute évidence ce qui se passe avec Canada: The Story of Us», écrit le directeur des affaires publiques de CBC, Chuck Thompson.

«Après les deux premiers épisodes, certaines personnes se sont senties mal représentées, et nous nous en excusons.» - Chuck Thompson

«Nous n’avons jamais eu l’intention d’offenser qui que ce soit ou quelque groupe que ce soit, ni de minimiser l’importance des histoires qui n’ont finalement pas été incluses dans la série», poursuit M. Thompson.

CBC a décidé de poursuivre le dialogue sur ces enjeux. Après la diffusion du prochain épisode, il y aura une série de discussions en ligne pour débattre en français et en anglais sur plusieurs aspects de l’histoire du pays.

