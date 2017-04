Risque de listériose: 3e rappel de coupes glacées

ADVERTISEMENT

Pour une troisième fois en deux semaines, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) avise la population de ne pas consommer les coupes glacées de la marque Wholesome Farms. La bactérie Listeria monocytogenes pourrait les avoir contaminées.

Les précédents rappels du 31 mars et du 4 avril concernaient les coupes à la vanille et à la fraise.

Les desserts visés par ce plus récent rappel sont des coupes glacées à la vanille, au caramel écossais, au chocolat et des coupes sans sucre à la vanille, ainsi que des coupes de sorbet à l’orange et à la lime.

Le fabricant Central Smith Creamery, qui distribue ces produits au Québec, en Ontario, en Alberta, au Manitoba et possiblement ailleurs au pays, les retire volontairement du marché. L'ACIA avise le personnel des établissements de restauration, comme les hôpitaux et les maisons de soins infirmiers, de ne pas servir ni manger ces coupes.

La nourriture contaminée par la listériose ne porte pas nécessairement de signes de contamination, ni d'odeur suspecte, mais peut provoquer une forte fièvre, des nausées, et des douleurs abdominales.

La bactérie, dans les cas graves, peut entraîner la mort, mais aucun cas de maladie associé à la consommation de ces produits n'a été signalé au Canada.

Les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont particulièrement vulnérables.

