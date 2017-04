Mégahôpital à l'Enfant-Jésus: feu vert au début des travaux

ADVERTISEMENT

Les travaux de construction du nouveau complexe hospitalier qui sera érigé sur le site de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, à Québec, commenceront au cours des prochaines semaines.

Le gouvernement Couillard a donné le feu vert mardi à la réalisation de la Phase 1 du projet de mégahôpital, qui consiste en la construction du Centre intégré de cancérologie. Ce dernier inclut l’unité de radio-oncologie, le cyclotron et le stationnement qui a été prévu pour cette partie du projet.

« Ce sera un équipement de classe mondiale », a promis le ministre de la Santé, Gaétan Barrette

Les coûts des travaux de la Phase 1 sont évalués à 652,4 millions de dollars et seront en majeure partie financés par le gouvernement du Québec, qui allongera 559,9 millions. Le CHU de Québec – Université Laval (CHU) et sa fondation contribueront respectivement à hauteur de 54,4 et de 38,1 millions de dollars.

Le processus d’appel d’offres commencera cette semaine avec pour objectif de lancer les travaux de construction en juin prochain. L’ouverture du Centre intégré de cancérologie est prévue en décembre 2020.

Le Nouveau complexe hospitalier du CHU de Québec – Université Laval sera construit au coût de 2 milliards de dollars. Il regroupera les activités cliniques de l’Hôtel-Dieu de Québec et de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus.

