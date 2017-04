» Ce texte a été publié dans le cadre du dossier «Le Montréal oublié», une série de 20 reportages multimédias qui font découvrir des projets citoyens redonnant vie aux lieux abandonnés de la métropole. Consultez le dossier complet ici.





Montréal-Nord est un secteur de la métropole comptant de nombreux déserts alimentaires. Face à cette problématique, des organismes du quartier ont, avec l’aide de l’arrondissement, mis sur pied des marchés alimentaires locaux, les localisant au coeur de terrains sous-utilisés.

C’est à la suite du succès d’un projet pilote en 2015 que les marchés du Nord-Est et de Charleroi ont vu le jour en 2016 avec l’objectif de donner accès à des aliments frais et locaux à bas prix et d’offrir un espace de rencontre citoyenne.

Contrairement aux tentatives passées de mises sur pied de marché dans le quartier, qui se sont toujours conclues par quelques événements sporadiques, le Marché du Nord-Est s’est tenu durant 12 fins de semaine consécutives. «La pérennité crée un rapport de confiance avec les citoyens, ils savent que chaque weekend le marché sera là, qu’il y aura de bons aliments locaux pas chers, mais aussi des activités sur place et des performances musicales», explique Noria Belamri, une citoyenne engagée dans le projet.



Le marché du Nord-Est, au coin des rues Pascal et Rolland, vient mettre de la vie dans ce secteur en plus d’offrir une variété d’aliments locaux à petits prix.

Le marché se tient sur un terrain vague aux abords d’une caserne de pompiers, qui normalement n’a aucune utilité particulière. «C’est fondamental pour transformer le quartier que les citoyens investissent les lieux publics, en plus de profiter de cet espace pour s’alimenter en produits de l’agriculture urbaine ou de producteurs à proximité», ajoute Amélie Daigle, de l’organisme Parole d’excluEs.

