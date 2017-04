Peine d'amour: guide de survie en films, livres et chansons

ADVERTISEMENT

Ça y est. Votre âme sœur a claqué la porte, emportant avec elle votre joie de vivre et votre estime personnelle? Vous vous êtes tellement mouché que votre nez vous boude? Votre divan est devenu une extension de votre corps? Pas de panique. Essuyez vos larmes, prenez une bonne respiration et suivez ce guide de survie concocté juste pour vous. Films, livres, chansons... De rien.



Consolation sur écran

Rien de mieux quand notre cœur vient d'être piétiné que d'oublier sa vie pour un instant devant son écran. Quelques idées pour vos moments de déni :



Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry

Vous avez envie de tout oublier, maintenant? Dans ce film de Michel Gondry, les personnages Joël (Jim Carrey) et Clémentine (Kate Winslet) ont cette chance. Ça donne lieu à un magnifique film qui vous fera tenir à vos souvenirs comme à la prunelle de vos yeux.





Blue Valentine

Un duo d'acteurs parfait, Michelle Williams et Ryan Gosling, joue deux amoureux au fil du temps. Comment une belle histoire d'amour peut-elle grandir à travers les ambitions et les envies de chacun? Souvent mal...







(500) jours avec Summer de Marc Webb

Bienvenue dans l'histoire d'amour de Tom et Summer, deux collègues qui se tournent autour, flirtent mais pas vraiment, s'aiment... mais pas vraiment. Un chassé-croisé amoureux décortiqué par Tom, qui tente de comprendre le pourquoi du comment.







Le journal de Bridget Jones de Sharon Maguire

Un classique. C'est simple, pas compliqué, drôle... Et Renée Zellweger est hilarante. Les films parfaits pour réaliser que la vie tourne plus souvent qu'autrement, et que vous êtes loin d'en avoir fini avec votre vie amoureuse!







La rupture de Peyton Reed

Rien de mieux pour accepter une rupture que de regarder celle d'un autre couple. Quand Brooke (Jennifer Aniston) et Gary (Vince Vaughn) se séparent, une bataille encore plus grande se profile : qui va garder l'appartement? Disons-le ainsi : ce ne sera pas facile!





Un câlin pour vos oreilles

Les chansons de rupture ne manquent (vraiment pas). Pourquoi ne pas se concentrer sur celles qui vous permettent de rebondir au lieu de pleurer toutes les larmes de votre corps?

I Will Survive de Gloria Gaynor

Cet hymne aux cœurs brisés est à consommer sans modération. Dans vos meilleures journées, vous aurez peut-être même envie de sauter sur la table de la cuisine pour chanter avec une brosse à cheveux en guise de micro : faites-le.





Fuck You – Lily Allen

Le titre a le mérite d'être clair. On a beau parler de respect, de bons souvenirs et de maturité en cas de rupture... Parfois, ça fait juste du bien de se défouler!



Back to Black – Amy Winehouse

Quel talent... et quel front! Amy Winehouse n'a jamais eu peur de dire ce qu'elle pensait, et ça transparaît dans cette chanson de rupture.







Survivor – Destiny's Child

Beyoncé avec son ancien groupe Destiny's Child qui chante pour sa liberté retrouvée? Boum. Ça marche.







We Are Never Ever Getting Back Together – Taylor Swift

Comment parler de rupture sans mentionner l'experte, Taylor Swift? (Go Taylor!) Avec We Are Never Ever Getting Back Together, Swift met en mots ce qu'on aimerait tous dire avec facilité à nos ex : «Ok merci, c'était bien plaisant, mais à... jamais.»

Des pages pour oublier



Ça va mieux? Envie de passer à l'action? Voici quelques lectures qui vous aideront à sortir la tête de vos larmes.



Ma vie amoureuse de marde d'Anne-Marie Dupras

Une vision sans demi-mesure sur l'amour, le célibat, les rencontres douteuses... Avec humour, Dupras arrive à tout aborder de front sans tomber dans la lourdeur. Chapeau!



Patch pour un futur après une rupture d'Aude De Gallard

Envie de passer à autre chose? Ce guide pratique risque de vous rendre bien heureux. Témoignages, conseils et autres : ça risque de beaucoup vous aider!



Guérir d'un chagrin d'amour d'Yvon Dallaire

C'est une vision très honnête de la rupture amoureuse qu'offre Yvon Dallaire. Analyse du phénomène, conseils... Une lecture qui fait du bien.



L'amour dure trois ans – Frédéric Beigbeder

Un livre qui aborde de front les relations amoureuses. Une personne cynique peut-elle être heureuse en ménage? Et si ça durait plus que trois ans?



Quand c'est fini, c'est fini! Comment bien gérer une rupture amoureuse de Rhonda Findling

Après toutes ces larmes et ces regrets, vous voilà prêt à passer à autre chose? C'est avec ce livre de Rhonda Findling que ça se passe.



Bon courage, les coeurs brisés!

