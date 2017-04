ADVERTISEMENT

Vous passez une mauvaise journée? Consolez-vous, vous auriez pu vous faire frapper par un chevreuil.

Non, non, pas «vous auriez pu frapper un chevreuil». Mais bel et bien le contraire.

C'est ce qui est arrivé au rappeur Britanno-Colombien Cary McCook, le 1er avril dernier alors qu'on venait de le déposer devant son hôtel.

Comme tout bon internaute, il a rapidement partagé sa péripétie sur les réseaux sociaux. Mais comme c'était le jour du Poisson d'avril, personne n'a cru à son histoire.

Heureusement pour lui (et pour nous tous!) il a finalement déniché la vidéo de sécurité de l'hôtel. Voyez l'impact surprenant à 0:09, dans la vidéo ci-dessous:





Au bout du compte, l'histoire connaît un heureux dénouement. Cary McCook a donné un bon coup de pub à son groupe Reka-NatioN grâce à l'incident!