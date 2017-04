ADVERTISEMENT

L'action de United Airlines s'est effondrée mardi matin, alors qu'une vidéo compromettante continuait de se répandre comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. On y voit un passager se faire violemment expulser d'un vol survendu après qu'il eut refusé de céder son siège à des employés de la compagnie aérienne.

Les parts de United Continental Holdings Inc., la compagnie-mère de United Airlines, avaient perdu quelque 4 pour cent à la mi-journée mardi. Elles s'échangeaient alors à 68,65 $US, alors qu'elles valaient 71,50 $US à la fermeture des bourses la veille.

Cette chute a fait fondre la valeur de la compagnie d'environ 900 millions de dollars américains en l'espace de quelques heures. Celle-ci s'élevait dès lors à 21,6 milliards de dollars américains, alors qu'elle dépassait les 22,5 milliards la veille.

La tourmente semble par ailleurs être exclusive à United Airlines. Ses trois principaux compétiteurs, American Airlines, Delta Air Lines et Southwest, n'ont pas connu de pertes semblables au cours de la journée.

Avec les informations de Daniel Tencer, The Huffington Post Canada