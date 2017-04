«La Grande Traversée»: une grande épopée aux saveurs d'autrefois

ADVERTISEMENT

On avait presque fini par oublier ce projet, tant l’annonce, faite en décembre 2015, paraît loin (http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/12/08/la-grande-traversee-radio-canada-tele_n_8753960.html). C’est qu’il fallait beaucoup de temps pour mettre au point cette colossale entreprise de voyage dans le temps.

Mais, loin d’être reléguée aux oubliettes, la série documentaire La Grande Traversée débute ce soir, mardi 11 avril, à 20h, à Radio-Canada. Au lieu des costumes des détenues d’Unité 9, ce sont les capines blanches, les tuniques et les manches bouffantes du 17e siècle qui occuperont désormais cette convoitée case-horaire pendant 10 semaines. Des diffusions sont également prévues à RDI (dimanche, 20h) et Explora (jeudi 22h, dimanche 19h30) pendant la même période. Sans compter qu’un épisode exclusif a déjà été déposé sur Tou.tv.

Le principe n’est pas sans rappeler Le lot du diable d’Historia (http://quebec.huffingtonpost.ca/2017/01/18/le-lot-du-diable-istoria-bucher-defricher-baver_n_14256778.html), excepté qu’il n’y a aucune compétition, aucun éliminé et aucun prix à gagner dans La Grande Traversée, et que le principe de la chevauchée de l’Atlantique revêt des défis d’un autre genre que la mise sur pied d’un village. Pas de couple à former non plus, l’idée de base ne se prêtant absolument pas aux «rapprochements».

L’épreuve à laquelle doivent se soumettre les dix participants, 6 hommes et 4 femmes, de surcroît tous très articulés? Reproduire le périple des premiers colons venus de France pour peupler l’Amérique, de La Rochelle jusqu’à Québec. Et ce, dans les mêmes conditions qui prévalaient à l’époque de nos ancêtres (hygiène, nourriture, outils, etc.). Les animateurs Mylène Paquette et Francis Reddy n’ont pas pris le large avec nos navigateurs du dimanche, mais ils les guident à distance pendant leur excursion, par le biais de lettres, notamment.

À prime abord, le concept peut paraître rebutant, mais ils ont quand même été 1200 à tenter leur chance aux premières inscriptions. Comme quoi le goût de l’aventure est encore répandu, même au 21e siècle!

La cassonade : un trésor!

Ils ont entre 18 et 50 ans et ont prouvé leur bonne santé physique dans des tests passés aux auditions. Ils viennent de Montréal, Sherbrooke, Chicoutimi, Jonquière, Victoriaville et Rouyn-Noranda, mais aussi de Saint-Polycarpe, Winnipeg et Néguac, et pratiquent des métiers divers : Traductrice et étudiante en horticulture, coordonnatrice aux communications, charpentier-menuisier, étudiant en théâtre, médiatrice culturelle auprès de communautés autochtones, enseignants, étudiants, etc.

Bien sûr, les personnalités de chacun s’entrechoqueront au gré des écueils rencontrés, des désaccords feront surface, mais on se doute bien qu’une telle épopée ne peut se surmonter sans un minimum de solidarité!

Car il n’y a pas de place pour les grincheux, les peureux et les «poules de luxe», dans La Grande Traversée. Tuer des poules, changer un pot de chambre et rationner la nourriture, dans un contexte où les odeurs sont parfois fortes et les vagues, hautes de cinq ou six mètres, n’a rien d’un jeu d’enfant! Et si un médecin se trouvait en permanence sur le bateau pour veiller à la bonne santé de nos courageux, ceux-ci devaient néanmoins montrer une forme et une endurance remarquables. Vous êtes-vous déjà émerveillés devant un pot de cassonade? Les valeureux de La Grande Traversée, eux, connaissent la valeur de tel produit lorsqu’on leur en propose pendant leur séjour en mer!

Le groupe prend place dans le grand voilier L’Espérance, une embarcation que la production (Zone 3, Productions Rivard et les différentes branches de Radio-Canada) a dénichée à Lunenburg, en Nouvelle-Écosse, après des recherches en France et en Angleterre, et qui a été rebaptisée pour les besoins de la cause.

En plus d’offrir un formidable cours d’histoire, ludique et intéressant – personne ne trouvera à rechigner sur le mandat de Radio-Canada, ici - La Grande Traversée expose des images absolument magnifiques de l’eau et du ciel à perte de vue et de la réalité quotidienne de nos «marins colons» (la distinction entre ces deux titres sera établie au fil des épisodes). La réalisation hyper léchée de François Balcaen est en tous points impeccable.

La Grande Traversée revêt en outre un caractère très émotif pour les candidats qui s’y adonnent, et celui-ci est démontré avec sensibilité, sans sensationnalisme ou larmoiement.

La Grande Traversée, mardi, à 20h, dès le 11 avril, à Radio-Canada. Aussi à RDI le dimanche à 20h, et à Explora le jeudi, à 22h, et le dimanche, à 19h30.