La vente légale de marijuana générera d'importantes recettes fiscales, mais l'Institut C.D. Howe estime que les gouvernements devront résister à la tentation d'en vouloir plus et plus vite s'ils ne veulent pas provoquer un retour au marché noir.

Dans une étude qui doit être publiée mardi, l'Institut C.D. Howe estime que la vente légalisée de cannabis pourrait apporter des recettes d'environ 675 millions $ en 2018 dans les coffres des gouvernements provinciaux et fédéral, par le biais des taxes de vente existantes.

Par contre, si les gouvernements décidaient d'être plus gourmands et d'imposer de nouvelles taxes sur le cannabis pour augmenter leurs rentrées fiscales, les consommateurs pourraient alors se tourner vers le marché noir, comme c'est souvent le cas avec les produits du tabac.

Le gouvernement libéral de Justin Trudeau déposera jeudi son projet de loi qui vise à légaliser la vente de marijuana à des fins récréatives. Le but du gouvernement est de retirer ce marché des mains du crime organisé et de protéger les jeunes Canadiens.

L'auteure de l'étude, Rosalie Wyonch, estime qu'à un prix de 9 $ le gramme, 90 pour cent du marché serait légal si le cannabis était frappé des taux de taxes de vente existants. Par contre, si les gouvernements voulaient tirer environ 1 milliard $, en haussant leurs taxes sur le cannabis, les ventes illicites pourraient alors revenir s'accaparer jusqu'à la moitié du marché.

