SkyTrax a donné une note sur cinq à la plupart des compagnies aériennes du monde. Voici les pires, c'est-à-dire celles qui ont obtenu une ou deux étoiles seulement. Une entreprise a obtenu le pire score possible, tandis que 21 ont réussi à se voir décerner deux étoiles.

Les compagnies aériennes ayant obtenu 2 étoiles sont triées par ordre alphabétique. Basée à : Nassau, Bahamas Les critiques les plus négatives : - Nourriture et boissons - Rapport qualité/prix

Basée à : Dhaka, Bangladesh Les critiques les plus négatives : - Divertissement sur le vol

Basée à : Sofia, Bulgarie Les critiques les plus négatives : - Confort des sièges - Internet/Wi-Fi - Service des employés

Basée à : Beijing, Chine Les critiques les plus négatives : - Divertissement

Basée à : La Havane, Cuba Les critiques les plus négatives : - Divertissement - Internet/Wi-Fi (dans le «lounge»)

Basée à : Téhéran, Iran Les critiques les plus négatives : - Divertissement

Basée à : Jakarta, Indonésie Les critiques les plus négatives : - Nourriture et breuvages - Divertissement - Confort des sièges Plusieurs commentaires critiquent le service à la clientèle, citant par exemple l'absence totale de gens au comptoir de «check-in» malgré que celui-ci était supposé être ouvert.

Basée à : Katmandou, Népal Les critiques les plus négatives : - Confort des sièges - Divertissement

Basée à : Istanbul, Turquie Les critiques les plus négatives : - Confort des sièges - Divertissement

Basée à : Istanbul, Turquie Les critiques les plus négatives : - Nourriture et breuvages - Divertissement

Basée à : Saint-Petersbourg, Russie Les critiques les plus négatives : - Confort des sièges - Divertissement

Basée à : Swords (Dublin), Irlande Les critiques les plus négatives : - Nourriture et breuvages - Divertissement - Sièges (inclinaison et écran)