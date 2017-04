«Binge watching», «fact checking» et «hardcore gamer» ont été traduits par l'Académie française

fullempty via Getty Images

Nouveauté dans le monde des gamers et du streaming: le vocabulaire des accros aux jeux vidéo et aux séries télé vient d'être francisé. La Commission générale de terminologie et de néologie de l'Académie française a planché sur les termes anglo-saxons popularisés par ces nouveaux usages afin de les traduire dans la langue de Molière.

Une nouvelle liste de mots a donc été inscrite au Journal officiel ce samedi 8 avril. Désormais, ne dites plus...

"alternate reality game" (ARG) mais "jeu vidéo à réalité intégrée (JRI)"

"binge viewing" ou "binge watching" mais "visionnage boulimique"

"casual game" mais "jeu grand public"

"casual gamer" mais "joueur, -euse occasionnel, -elle"

"electronic sell through (EST)" mais "vidéo à la demande en téléchargement définitif (VADTD)" ou "VAD en téléchargement définitif"

"fact checking" ou "reality check" mais "vérification des faits"

"first person shooter (FPS)" mais "jeu de tir en vue subjective (JTS)"

"game level" ou "level" mais "niveau de jeu"

"game level designer" ou "level designer" mais "concepteur, -trice de niveaux de jeu"

"hardcore gamer" mais "hyperjoueur, -euse"

"hardcore gaming" mais "pratique intensive"

"massively multiplayer online game (MMOG)" ou "MMO game (MMOG)" mais "jeu en ligne multijoueur de masse (JMM)"

"massively multiplayer online role playing game (MMORPG)" mais "jeu de rôle en ligne multijoueur de masse (JRMM)"

"subscription video on demand (SVOD)" mais "vidéo à la demande par abonnement (VADA)"

"third person shooter (TPS)" mais "jeu de tir en vue objective (JTO)"

"video on demand (VOD)" mais "vidéo à la demande (VAD)".

Reste à espérer que ces nouveaux termes et acronymes ne sèment pas la zizanie!

